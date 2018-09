Omalovánky a puzzle na poště skončí? Doplňkový prodej čeká výrazná změna

Pastelky, omalovánky, časopisy, USB disky, ale také losy nebo pojištění. I tyto věci si dnes lidé mohou pořídit na poštovní přepážce. Brzy by tomu ale mohlo být jinak, Česká pošta totiž v rozsáhlém průzkumu za 170 tisíc korun zjišťuje, co lidé kupovat chtějí a co jim naopak připadá zbytečné. Podle výsledků pak sortiment doplňkového zboží upraví. Nějaké zboží tak nadobro zmizí, jiné se může objevit.

Česká pošta chce zjistit, co si její zákazníci chtějí kupovat na poštovních pobočkách a případně upravit nabídku doplňkového prodeje. V momentálně probíhajícím průzkumu se výzkumníci přímo zákazníků ptají například na to, jestli jim vyhovuje prodej omalovánek, obálek, knih, křížovek nebo třeba novin. Zjišťují třeba i to, co by lidé rádi v sortimentu uvítali, explicitně se zmiňují třeba jízdenky MHD nebo nápoje.

„Nové vedení České pošty připravuje změny v nabídce doplňkového prodeje. Tak, abychom našim zákazníkům mohli nabídnout to, o co mají zájem, a zároveň aby v portfoliu nebylo zboží, o které zájem není,“ uvedl pro Blesk Zprávy mluvčí pošty Matyáš Vitík.

O tom, které zboží z nabídky zmizí a které se objeví, je zatím předčasné uvažovat. Prý ale půjde o rozsáhlé změny vycházející právě z názorů zákazníků. Změnit by se mohla samotná nabídka i způsob prodeje. „Nejedná se o kosmetické změny, ale o plošnou změnu v nabídce doplňkového prodeje,“ upřesnil Vitík. Dodal, že hlavím podkladem při rozhodování budou data získaná z průzkumu.

Losy nebo pojištění zůstanou

Reálně se ale změny dotknou jen menší části nabízených produktů a služeb. Například kancelářských, papírenských a školních potřeb, některých doplňků nebo nabídky novin a knih. Změny v prodeji losů, dálničních známek, pojištění, spoření a dalších finančních služeb se zatím nechystají.

V minulosti se sortiment zboží na prodej už proměňoval, pošta už měla v nabídce třeba plyšové hračky, punčochy, hasicí přístroje nebo cigarety. Do budoucna by se mohlo změnit i celkové obchodní směřování České pošty, tedy obecně způsob, jakým podnik vedle poštovních služeb vydělává peníze. Mluvčí Vitík uvedl, že podrobnou strategii pošta představí na podzim.

Co dnes pošta nabízí:

Poštovní sortiment : obálky na balíky, motouzy, lepicí pásky a další potřeby pro přípravu zásilky

: obálky na balíky, motouzy, lepicí pásky a další potřeby pro přípravu zásilky Doplňkový sortiment : pohled, kalendáře, školní potřeby, omalovánky, dobíjející kupony na mobily, vánoční a velikonoční zboží, puzzle, knihy

: pohled, kalendáře, školní potřeby, omalovánky, dobíjející kupony na mobily, vánoční a velikonoční zboží, puzzle, knihy Noviny a časopisy

Finanční služby : pojištění, stavební spoření, penzijní spoření, půjčky a další produkty partnerů

: pojištění, stavební spoření, penzijní spoření, půjčky a další produkty partnerů Ostatní produkty : Losy, dálniční známky a na některých místech jízdenky MHD

: Losy, dálniční známky a na některých místech jízdenky MHD Služby CzechPoint a další služby, například výpis z evidence exekucí