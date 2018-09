Odvedl zubař špatnou práci a vypadla vám plomba? Víme, jaké máte šance při reklamaci

Zaplatili jste si zubní plombu, ovšem není tomu ani pár měsíců od procedury a už vám vypadla. Dá se něco takového reklamovat, stejně jako tomu je například u elektroniky či jiného nekvalitního produktu? Na to odpověděla Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP).

Skutečnost je prostá, záruka a možnost reklamace u plomb neexistuje. Zubní výplně jsou totiž klasifikovány jako stomatologický výkon a záruka funguje jen u stomatologických výrobků, mezi které spadají například můstky, korunky nebo zubní protézy. „Nelze to tedy chápat tak, že na zhotovenou plombu máte záruku ve smyslu spotřebitelské záruky na zakoupený výrobek,“ uvádí tiskový mluvčí VZP Ondřej Tichý.

„Zubařka mi neudělala amalgámové plomby,“ zlobí se Karla. Kvůli penězům

Přesto existuje možnost, jak případné problémy s plombou řešit – písemnou stížností. Lékař totiž za správné provedení výkonu odpovídá, tudíž i za správné zhotovení zubní výplně. Pokud člověk s úkonem není spokojený, žádosti se zpravidla odevzdávají poskytovateli zdravotní služby (lékaři) nebo vedoucímu zdravotního zařízení.

V případě, že by pacientovi reakce lékaře nebo zařízení na stížnost nepřišla adekvátní, je možné se následně obrátit ke správnímu orgánu, který jim udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. To je nejčastěji krajský úřad. „Je třeba vždy uvést důvody nesouhlasu s tím, jak byla stížnost poskytovatelem vyřízena,“ píše Tichý.

Stížnost České stomatologické komoře

Každý lékař by pacientovi před zhotovením zubní výplně měl doporučit ten nejlepší materiál pro jeho stav zubu. Zároveň by měl vzít v potaz i jeho celkový zdravotní stav. Zda nakonec zvolil vhodný materiál, ale laik neposoudí, to může jen odborník. Pouhým okem lze od sebe rozeznat jen amalgámovou a tzv. bílou plombu.

Zubaři: Zkažené zuby jsou vaše vina, plombu si zaplaťte

Pokud by lékař prováděl opravu zubní výplně proto, že ji před tím provedl nekvalitně, všechny náklady spadají na něj. Jakmile by svou chybu a uhrazení nákladů odmítal, je možné si stěžovat i u České stomatologické komory.