Počet lidí nakažených lymeskou boreliózou a klíšťovou encefalitidou je za letošní první pololetí nejvyšší od roku 2011. Rozhodující ale budou právě podzimní měsíce, kdy se podle statistik objevuje případů nejvíce. Díky vedru a suchu byla klíšťata v posledních dvou měsících méně aktivní. Neznamená to ale, že by je horka zlikvidovala. Klíšťata jen vyčkávají na vhodnější podmínky. Podle epidemiologa nás zřejmě čeká z hlediska počtu nemocných nejhorší rok za posledních deset let.

Celý tento týden je aktivita klíšťat na poměrně nízké úrovni – na 3. stupni z deseti, je na ně ještě příliš velké horko. Pokud jste se domnívali, že vysoké teploty parazity zahubí, opak je pravdou. Stejně jako v chladných, tak i v suchých a teplých měsících dokážou všechna vývojová stadia klíštěte přežívat a „čekají" na vhodné podmínky ukryta mezi starou vegetací a detritem, což je neživá organická hmota," řekla Blesk Zprávám Kateřina Fabiánová z oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu. Klíšťata číhají ve stínu Jakmile se ale zvýší vlhkost a teploty klesnou, můžeme očekávat i pravděpodobný nárůst aktivity klíšťat. „Důležitá je ale četnost kontaktu lidí s klíšťaty – pokud porostou houby, lidé budou chodit do lesů a tím se zvýší pravděpodobnost, že se potkáme s klíštětem, zejména pokud bude teplý podzim," řekl Jan Votýpka z Katedry parazitologie na Univerzitě Karlově v Praze. Češi v tuto chvíli už hlásí, že začaly růst houby, a vyráží do lesů. Četnost kontaktu s klíšťaty tak bude vysoká. Klíšťata lze očekávat na typických místech, zejména vlhčích ve stínu a tam, kde jsou stezky hostitelů, jejichž krev by klíště rádo sálo, tedy zvířat a člověka. Expert: Počet nakažených každoročně stoupá „Vloni byl nárůst případů klíšťové encefalitidy na podzim velmi výrazný, zejména říjen patřil k nejhorším za posledních 10 let," řekl Blesk Zprávám epidemiolog Rastislav Maďar. Ten má o výskytu encefalitidy a lymeské boreliózy k dispozici data za prvních letošních sedmi měsíců.

„Od ledna do července bylo hlášeno 1864 případů lymeské boreliózy a 311 případů klíšťové encefalitidy. To je v obou případech nejvyšší výskyt za stejné časové období od roku 2011 a třetí nejvyšší výskyt za posledních 10 let,“ dodal Maďar.

V červenci bylo podle epidemiologa v Česku zaregistrováno 711 případů lymeské boreliózy, což je nejvyšší výskyt za posledních 10 let. Víc nemocných za tento měsíc bylo před 11 lety v roce 2008. Nakažených klíšťovou encefalitidou bylo 173, to je druhý nejvyšší výskyt za poslední dekádu, víc případů bylo v červenci hlášených v posledních desetiletích jen v roce 2009.

Čeká nás nejhorší rok? Podzim rozhodne

„Máme tedy u obou nemocí náběh na jeden z nejhorších roků minimálně za posledních deset let. O celkových číslech rozhodne až podzim. Pokud bude příjemné počasí lákající do přírody hodně lidí, lze očekávat jeden z nejhorších roků s nejvyšším počtem postihnutých jak lymeskou boreliózou, tak klíšťovou encefalitidou. Pomoci může ještě stále očkování a to i pro letošní rok, a k tomu důraz na další nespecifické metody prevence,“ upozornil epidemiolog.