Důl na kaolín nám tráví vodu! Jeden z největších lomů v Evropě vznikne 45 metrů od jejich domovů

Obyvatelé Jenišova a sousední Mírové se bojí o zdraví a životní prostředí, které se podle nich těžbou v těsné blízkosti jejich domů zhorší. Odmítají lom, který má mít po plánovaném rozšíření rozlohu více jak milion metrů čtverečních, což je asi 300 fotbalových hřišť.

„Jako občané jsme nikdy nebyli informováni o budoucí těžbě, která již nedávno v náznacích začala na pozemcích, jež jsou územním plánem obce určeny jen jako zásoby, tudíž těžba neměla být báňským úřadem v Sokolově povolena,“ říká za Spolek zdravé životní prostředí Jenišov a Mírová (SZŽPJM) Miroslav Rákosník. Obyvatele tíží i to, kudy kamiony s tunami materiálu budou jezdit.

Navíc zjistili, že celá těžba ohrozí zásoby vody. „Odebrali jsme vzorky vody odtékající z lomu směrem k obci a v laboratoři bylo zjištěno, že například arzenu se v ní vyskytuje opravdu velké množství. Těžba navíc může razantně snížit stav povrchové vody,“ přidává další z členů SZŽPJM Kamil Burda.

Ministr připomínky zamítá

Obyvatelé zaslali na ministerstvo životního prostředí dopis se svými obavami. Ministr Richard Brabec je odmítl: „K formulovaným námitkám odvolavatelů konstatuji, že z nich není zřejmé, v čem konkrétně je spatřována případná nezákonnost předmětného stanoviska. Jejich námitky nejsou důvodné,“ napsal v červenci spolku v dopise ministr Richard Brabec. Ten se proto rozhodl napsat ministrovi otevřený dopis (viz. níže)

Těžbu kaolínu by u Jenišova a Mírové měla uskutečnit firma Sedlecký kaolín, a.s. Ta je ale podle členů SZŽPJM a výroční zprávy ve ztrátě 395 milionů korun. Blesk požádal vedení společnosti o reakci. Do uzávěrky na e-mail nereagovalo.

Povolení k těžbě kaolínu vydává příslušný báňský úřad, tedy ten v Sokolově. „Těžba u Jenišova nebyla zahájena, začít by mohla za několik dlouhých let, je tam několik problémů, kterými se zabýváme. Proti těžbě u Mírové byla vznesena dvě odvolání, v příštím týdnu budeme znát výsledky posuzování těchto námitek,“ říká jeho mluvčí Bohuslav Machek.

Otevřený dopis ministrovi Richardu Brabcovi (celé znění)

Vážený pane ministře životního prostředí Mgr. Richarde Brabče.

Omlouváme se, ale musíme Vám s politováním napsat, že neplníte funkci ministra ŽP v zájmu občanů Jenišova, Mírové, Hor, Karlových Varů a Karlovarského kraje.

V září 2016 jste jako ministr ŽP zavítal do Jenišova. Při této předvolební a mediálně sledované návštěvě jste před občany Jenišova a členy spolků ZŽP Jenišov a ZŽP Mírová prohlásil, že takto blízko od obydlí by kaolínový důl neměl být. Povolení k těžbě totiž nebylo vydáno v právním souladu, není zde schválená územním plánem Jenišova žádná těžba, takže se zde těžit nesmí. Těžit by zde měla společnost Sedlecký kaolin, a.s., a to bez výběrového řízení!!!

Tato společnost má kumulovanou ztrátu více než 395 500 000,- Kč a těží zastaralou technikou odvozu po prašných cestách, auty s dieselovými motory v době, kdy je povinnost v EU používat nejmodernější dostupnou těžební techniku, např. tzv.odsávání kaolinu. Vy jste přeci vyhlašoval jako prioritu boj za zachování přírodních zásob. A dnes je SK a.s., jako soukromá firma, zmocněncem státu, tzn. že si sama sobě nechává vyplácet státem prostředky za zábor svých pozemků, kde se těží, a jako firma ve ztrátě platí minimální daně.

Stát neví, kolik SK a.s. odváží kaolinu, jelikož nejsou u výjezdu z dolů žádné váhy. Takto si stát dovoluje hospodařit se státními miliardami, tzn. naším majetkem? Jen v okolí Karlových Varů je více než deset aktivních otevřených dolů a další čtyři se připravují k otvírce. PROČ ? Zaměstnanost porcelánky generují minimální a Bentonit se zpracovává do kočkolitů.

Otevření tohoto dolu, kde je plánována těžba 68 let, uvolní obrovské množství polétavého prachu P10, P5, P2,5 a P1 způsobujícího astma a rakovinu bude přenášet přímo do centra světoznámých lázní Karlovy Vary. V Jenišově je již dnes naměřena 100% hodnota polétavého prachu, jak to bude po zahájení těžby? Pata dolu je totiž vzdálena jen 4,5 km od centra lázeňství, hotelu Thermal.

Z předpolí této plochy, jedná se o více než 1 000 000 m2, kde je obrovské množství smrtelně nebezpečného arsenu, bude odtékat velké množství vody, následně odváděné Chodovským potokem do Ohře v Karlových Varech. Jelikož je další Vaší prioritou boj o vodu, neměl byste dopustit, že dolem bude odvodněn Jenišov, výše položené Hory, Mírová a přiléhající několikakilometrový pás nestabilní výsypky rekultivované za miliardy Sokolovskou uhelnou a.s. a již dnes poté, co SK a.s. odkryl část zeminy a odlehčil prostor předpolí vznikají v Jenišově praskliny. Na toto nesmírné riziko jste byl taktéž osobně upozorněn a odpovědnost jde za Vámi.

Pane ministře, především Vy byste měl dostát svým slibům a povinnostem vyplývajícím z Vaší funkce a zastavit nesmyslný projekt zadlužené soukromé firmy. Pane Mgr. Brabče, bylo by vhodné si položit otázku, kam budou lázeňští hosté v budoucnu jezdit a jestli je pro Vás, jako ministra ŽP a vícepremiéra ČR, vhodnější mít "zdravé lidi ve světoznámých lázních", nebo ponuré zaprášené Karlovy Vary s největším kaolínovým dolem v Evropě (?!). ZŽP Jenišov z.s. a ZŽP Mírová z.s..