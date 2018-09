Skandál v dětském táboře: Vedoucí si hráli na nacisty a byla tam plíseň, stěžoval si syn

Hra na nacisty, klikování ve sprchách, ale i pád chlapce ze skály při noční bojové hře? To všechno pro TN.cz popsala naštvaná Marta T., jejíž syn byl na táboře Jiskra v Náměšti nad Oslavou. „Na tuto bojovku vzali dva vedoucí děti bez potřebné výbavy na neznámý terén. Pohybovali se na srázu skály, ze které náš syn v průběhu hry spadl. Syn naštěstí vyvázl bez zranění, pouze s pohmožděninami. Naštěstí si totiž vzal helmu,“ svěřila se webu matka školáka Marta.

Hra na nacisty?

Podle jejích slov došlo přitom v táboře ve sprchách i na hru na nacisty a doktora Josefa Mengeleho, nechvalně proslulého pokusy na dospělých i dětech.

Jednatel agentury, která tábor pořádá, takové chování - pokud k němu došlo - odsoudil. „Děti se sprchují pod dozorem, to je pravda. Pokud si tam opravdu někdo hrál na Mengeleho, tak to samozřejmě v pořádku není. Stejně jako to, aby děti při sprchování klikovaly,“ uvedl Lubomír Kraus pro TN.cz. Redakce Blesk Zpráv Krause zkoušela oslovit, telefon ovšem nezvedl a na zprávu neodpověděl.

Učitelé tu potají umučili desítky žáků: Podívejte se na fotky opuštěné »školy hrůzy«

Blesk Zprávy tak oslovily jednoho z přímých aktérů tábora. Zdravotník J. D., který si nepřál uvést kompletní jméno kvůli své profesi, popsal, jak tato kontroverzní hra vypadala. O hře na nacisty a doktora Mengeleho se totiž dozvěděl teprve v pátek od redaktora TN.cz. Hned v sobotu ráno kvůli tomu podával trestní oznámení na policii. A to i ohledem na fakt, že jeden z chlapců měl kvůli hře prodělat kolaps.

„Hlavní vedoucí nařídil, protože se děti nechtějí sprchovat, sprchování oddílu Military. Chlapci, kteří mají ′zazeleněný′ mozek, to pojali tak, že jim z toho udělají bojovku a oblékli se do plynových masek. Jeden z nich měl prý oblek doktora Mengeleho. S tím, že údajně - mám to z doslechu - měly děti ve sprchách klikovat nahaté. Shledal jsem na tom velké pochybení a informoval jsem své nadřízené. Hned jsem volal na policii a hned ráno jsem učinil trestní oznámení. Předal jsem veškeré informace,“ podotkl J. D.

Pád ze skály? Bylo to prý jinak

J. D. však vyvrátil, že by chlapec spadl během jiné z bojovek ze srázu. „Chlapec byl na odpolední hře v lese, hráli airsoft. Byli poučeni, kam mohou chodit a vedoucí se rozestavili tak, aby plochu ohraničili. Dítě neuposlechlo vedoucího a odešlo z prostoru, kde už jen vedoucí viděl, jak chlapec sklouzl po nerovnosti terénu, nikoli ze skály,“ popsal pro Blesk Zprávy zdravotník.

Děti od Idy Kelarové chtějí omluvu. Policie na ně „kašlala“ při rasistickém útoku

Na místo se ihned seběhli táboroví zdravotníci, kteří přivolali také záchranku. Chlapec dostal první pomoc a čekalo se na záchranáře a policii. Jejich intervence se ale protáhla údajně asi na hodinu a půl. J. D. tvrdí, že po cestě na tábor, který se nachází v lese, ztratili část vybavení, kterou posléze hledali. To už se podle muže začalo smrákat.

Policie potom vyslýchala přítomné. J. D. se tak o incidentu dozvěděl přibližně v půl jedné ráno. Ihned prý volal rodičům, ti ale měli vypnutý mobilní telefon, který uvedli do přihlášky dítěte a u kterého vedení tábora žádá, aby po celou dobu pobytu zůstával zapnutý. J. D. Blesk Zprávám dále uvedl, že vyšetřování police doznalo, že si chlapec, který později skončil na pozorování v brněnské nemocnici, může za svoje zranění sám.

Problémy s hygienou?

Tím však táboerové trable neskončily. Podle hygienika Jiřího Kose se měly na táboře objevit i břišní problémy. Po rozboru tamní vody se dokonce ukázalo, že nevyhovuje normám. Rozčilená matka Marta T. upozornila také na to, že táborová hygiena měla být otřesná. Nebyla spokojena se sprchami, ani s toaletami v areálu. O těch pro TN.cz prohlásila, že jejich stěny byly pokryty plísní.

Zdravotník J. D. však odmítá, že by byla v táboře plíseň. Pro Blesk Zprávy uvedl, že fotografie, které na webu TN.cz uveřejnili, nepocházejí z jejich tábora. Koupelny a toalety prý osobně zkontroloval. Přiznává jen to, že, jelikož tábor probíhá v lese, mohly děti do sprch nanosit bláto. A protože se jich zde sprchují desítky, nemusela po každém dítěti uklízečka stihnout rychle uklidit.