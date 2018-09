Známý český bubeník přišel o výbavu za 350 tisíc. Tokhimu z originální bubenické show Groove Army někdo ukradl nástroje za 350 tisíc korun. Umělec pro Blesk Zprávy popsal, jak se mu na chvíli úplně zastavilo srdce, když zjistil, že jsou jeho drahocenné kousky pryč. Podle jeho slov je pachatelé mohli rozprodat po kusech nejspíše do zahraničí.

Tokhi měl nástroje zamčené ve skladu spolu s dalšími věcmi jeho kapely. Když se chystali na vystoupení a odemkli sklad, tak přišla velká rána.

„Když otevřete dveře, kde je najednou nepořádek a v podstatě všechno vybavení v obalech chybí, nemůžete se ani nadechnout. To, co máte nejradši na světě a co z vás dělá profesionálního hudebníka - je najednou pryč. Normálně jsem měl pocit, že se mi zastavilo srdce, že okolní svět na pár sekund úplně přestal existovat,“ popsal Bubeník svoje pocity pro Blesk Zprávy.

Nástroje rozprodané po kusech?

Podle Tokhiho se nástroje nejspíše nepodaří najít. Záležitost přirovnal k autu ukradenému na díly. Zloděj by byl podle hudebníka hlupák, kdyby se drahocenné kusy snažil prodat najednou. „Vzhledem k tomu, že tam byly i unikáty, dávno by někdo v Česku věděl, že ty věci jsou moje. S největší pravděpodobností už budou na různých místech třeba i za hranicemi. A tam už je to pro naší policii prostě problém,“ myslí si bubeník.

Krmení stříkačkou, 20 hodin v autobuse: Adrian (2) neměl žít ani den, jak zvládl cestu k moři?

Na velkých a vzácnějších kusech Tokhimu vznikla škoda asi 350 tisíc korun. „To jsou nepopsatelné pocity. V životě to nikomu nepřeji. Ale jde o to, vědět, že je to jen test, nějaká zkouška, že jsme zdraví a máme spoustu přátel a kontaktů, kteří jsou ochotni pomoct. Naopak, to lidi okolo nás sjednotí a ti ukázali, že se dokáží spojit, když je potřeba,“ dodal Tokhi.

Tahle krádež přitom vzbudila velkou pozornost i na sociálních sítích. Hudebníkův příspěvek o krádeži vidělo asi 300 tisíc lidí, post z Facebooku měl přes 3 tisíce sdílení. Tokhi říká, že zájem veřejnosti může pachatelům alespoň zkomplikovat distribuci kradených nástrojů.

Na výbavu vybírá peníze nový projekt

Tokhimu teď na nástroje vybírá peníze projekt U-can. Do budoucna bude pomáhat především sociálně slabým a založila ho režisérka Markéta Nešlehová, bývalá šéfka nadace Naše dítě. Zájemci mohou přispívat pomocí portálu U-can.cz. Klasicky je možné zakoupit merch, nebo vstupenku na show v pražské Lucerně (29.10.), kterou celá akce vyvrcholí.

Projekt je ojedinělý tím, že pokud se nevybere cílová částka, peníze se neposílají zpátky odesilatelům, ale projekt, na který se vybíralo, dostane to, co se podařilo nashromáždit. Pro Tokhiho se vybírá 200 tisíc korun, přestože škoda byla vyšší - to nejnutnější se totiž podařilo nakoupit z úspor nebo vypůjčit.

Po krádeži potřebují pomoc zvenku



Tahle pomoc se přitom Tokhimu hodí. Projekt si pochvaluje. „Nebere si žádná procenta a na rozdíl od ostatních crowdfound kampaní se ani nemusí finální částka naplnit. Je jen orientační, pomůže cokoliv. A naopak, pokud vybereme něco navíc, rádi pomůžeme někomu jinému. Groove Army se velmi často věnuje charitativním projektům a hraním bez nároku na honorář, nebo další pomocí, funguje, kde může. A to samé dělám i já sólově. Teď je to poprvé, kdy naopak potřebujeme pomoc zvenku,“ přiznal.

Nepohyblivý Adrianek (2) u moře rozplakal ženu. Schytal však i posměšky slečen

„U-can portál byl sen, dost možná i má reakce na krátkou zkušenost s vedením velké nadace. Chtěla jsem v rámci neziskovky mít možnost pomoci opravdu bez bariér, ultrarychle reagovat na volání o pomoc při osobním trablu, tragédii nebo při nutnosti sanovat stát,“ popsala zakladatelka portálu, režisérka a bývalá ředitelka nadace Naše dítě pro Blesk Zprávy.

V U-can žadatele chtějí vždycky vidět osobně, důkladně si prověřují jeho totožnost, historii a dokáží zapátrat i v jeho blízkém okolí a poptat se lidí, kde žije. S žadateli také chtějí točit videa. Pokud člověk projde prověrkou, tak s ním sepíší smlouvu o spolupráci, o tom jaká práva a povinnosti mají obě strany. Tokhi se svým příběhem bez problémů prošel.