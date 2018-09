„Zrušme konečně stravenky,“ volají opět kritici. Tohle by je mělo nahradit

Hlasy žádající zrušení stravenek opět sílí. Zastánci tohoto nápadu často argumentují, že se jedná o druhou měnu ve státě a že stravenky znamenají pro obchodníky ušlý zisk. Podle zástupců maloobchodu, hoteliérů a restauratérů by přitom problémy vyřešil přímý finanční příspěvek zaměstnavatele na stravu s tím, že by firmám zůstalo daňové zvýhodnění. K opatrnosti v této otázce ale vyzývá například Unie zaměstnavatelských svazů ČR. „Nevylejme vaničku i s dítětem,“ říká její šéf Vít Jásek.

„Nevýhod mají stravenky hned několik, z pohledu zaměstnance se mi například stalo, že jsem našel v saku 10 stravenek z loňského roku, které už byly nepoužitelné,“ popsal pro Blesk Zprávy generální ředitel společnosti Čepos Petr Morava, který působí také v Asociaci tradičního českého obchodu.

Asociace patří mezi instituce, které proti stravenkám „brojí“ dlouhodobě. Důvodů k tomu je prý hned několik. Kritici často zmiňují, že se jedná o druhou měnu ve státě. Stravenky navíc podle prezidenta asociace Zdeňka Jurečky představují pro podnikatele ušlý zisk. Z každé stravenky totiž obchodník nebo restauratér zaplatí 7 procent provize pro jejího vydavatele.

Stravenková karta nepomohla

V tom prý nepomohly ani stravenkové karty, které na první pohled přinášely určitou naději, že se situace změní. I ony však podle odborníků spolknou asi 4 procenta z tržby.

„V kombinaci s náklady spojenými s přijímáním nového druhu stravenek to tudíž pro restaurace ve výsledku znamenalo ještě problematičtější řešení, než jakým byly papírové poukázky,“ popsal prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek.

Uživatelé si zase často stěžují, že stravenkovou kartu nelze na velkém počtu míst vůbec uplatnit. „Stravenkovou kartu máme ve firmě asi rok, bohužel s ní dokážu zaplatit jen v supermarketech a dražších restauracích, mám ale rád čínu a skoro v žádné čínské restauraci ji neberou,“ podotkl pro Blesk Zprávy například čtenář Martin (54).

Co by ji nahradilo?

Odpůrci přicházejí s návrhem, jak stravenky zrušit, ale přitom „neokrást“ zaměstnance o oblíbený benefit ani zaměstnavatele o daňové zvýhodnění. „Pokud by se stravenky nahradily financemi, tak ubude byrokracie, navíc by na ně dosáhli všichni (i firmy o malém počtu zaměstnanců). Původní záměr, že je to záležitost jen do restaurací, neplatí, dá se s nimi zaplatit v leckteré prodejně,“ upozornil Morava.

Peníze by tak zaměstnanci nedostávali nijak zvlášť, ale v rámci platu. „Vycházejme z principu, že má zaměstnanec stokorunové stravenky a odpracuje 21 dnů, pak by měl dostat 2100 korun k platu s tím, že by si je mohl utratit, jak potřebuje,“ vysvětlil Morava.

Podle něj by v případě takové změny bylo zapotřebí, aby ji dobře komunikoval také stát. „Je důležitá edukace v tom smyslu, že nikdo nikomu nic nebere. Měla by tady být podpora ze strany státu, ze strany ministerstva financí. To bude nejobtížnější bod, pokud by se to mělo stát. Aby se v rámci jednoduché a úderné kampaně vysvětlovalo, že nikdo nikomu nic nebere,“ zdůraznil pro Blesk Zprávy Morava.

Lenka z Prahy (42) stravenky v zaměstnání dostává, s penězi místo papírků by se prý smířila. „Mně by taková změna problém nedělala. Bylo by to rozhodně lepší než nedostávat nic,“ popsala svoje pocity pro Blesk Zprávy.

Nejoblíbenější benefit

Unie zaměstnavatelských svazů ČR již dříve uvedla, že rušení stravenek nepodpoří.„Rušit dlouhodobě nejoblíbenější zaměstnanecký benefit, který využívá 1,3 milionů zaměstnanců, kvůli dohadování o provizích v některých restauracích, je nešťastné. Z nedávného průzkumu vyplývá, že 95 % zaměstnavatelů považuje za důležité, aby jejich zaměstnanci měli možnost plnohodnotně poobědvat. Téměř všichni oslovení zaměstnavatelé také souhlasili s tím, že by jejich zaměstnanci měli pravidelně obědvat, protože to podporuje jejich zdraví i produktivitu práce,“ popsal výkonný ředitel Vít Jásek.

Podle něj je nutné si uvědomit, že zákon o daních z příjmů podporuje celý sektor stravování, ať už je poskytováno v rámci podnikových jídelen, nebo stravenek. Celkem z této daňové podpory benefituje téměř 3 miliony zaměstnanců, což je 75 % všech zaměstnanců v ČR.

„Je nutné být racionální a nevylévat s vaničkou i dítě. Podpora zaměstnaneckého stravování je prospěšná pro šedesát tisíc českých firem a tři čtvrtiny všech zaměstnanců. Snahu o nabourání takto velkého a funkčního systému kvůli dohadům o provizích mezi některými restauracemi a poskytovateli stravenek považujeme za nešťastné,“ popsala Unie.

Uznatelné náklady

Stravenky má v Česku více než jeden milion zaměstnanců. Ročně jsou vydávány poukázky v hodnotě 16 miliard korun. Provize pro vydavatele je podle kritiků až 800 milionů korun ročně.

Největší benefit pro zaměstnavatele je skutečnost, že stravenky patří mezi daňově uznatelné náklady, a to do výše 55 procent hodnoty stravenky. Tuto částku si tedy lze odečíst ze základu daně. Zbývajících 45 procent hodnoty stravenky si většinou doplácí zaměstnanec.