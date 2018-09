Obavy mají i Češi. Giganti Facebook a Google jsou mocnější než EU, ukázal průzkum

Dvě třetiny Evropanů se domnívají, že technologické giganty jako Facebook či Google mají větší moc než Evropská unie. Téměř 9 z 10 obyvatel EU pak podporuje vznik zákonů na ochranu práv tvůrců obsahu, tedy umělců, novinářů nebo vědců. Vyplývá to z průzkumu, který zpracovala společnosti Harris Interactive. V Česku si dle průzkumu 66 procent lidí myslí, že Facebook, Google a spol. jsou mocnější než EU.



„Tyto výsledky jsou do očí bijící a měly by europoslancům posloužit jako poslední budíček před hlasováním o směrnici o autorském právu plánovaným na 12. září. Rovnováha sil musí být obnovena ve prospěch tvůrců a občanů Evropské unie,“ uvedla generální manažerka European Grouping of Societies of Authors and Composers (GESAC) Véronique Desbrossesová.

Obavy z vlivu Googlu, Facebooku a spol.: Průzkum Harris Interactive ukázal, že podle Čechů jsou společnosti mocnější než EU | Harris Interactive

Ostré spory

Směrnice vyvolala ostré spory a diskuze. Má umožnit vydavatelům požadovat poplatek za odkaz nebo za náhled na článek na internetových platformách.

Směrnici se dostává široká podpora. Koncem srpna stovka evropských novinářů podpořila výzvu tiskové agentury AFP poslancům Evropského parlamentu, aby uložili velkým internetovým platformám povinnost přepouštět část svých finančních zisků sdělovacím prostředkům, na jejichž novinářské články, fotografie či videa odkazují. S deklarací ve stejném duchu následně na filmovém festivalu v Benátkách přišlo 165 evropských filmařů.

Google a Facebook se o zisky dělit nechtějí



Spor se vede zejména o články 11 a 13 - právě ty mají vydavatelům umožnit vyžadovat poplatek za odkaz nebo náhled na článek na internetových platformách. Na základě článku 13 si budou muset internetové platformy vyjednat s držiteli autorských práv spravedlivé licenční podmínky.

Platformy typu Google News, Facebook, Wikipedie, Twitter nebo i český Seznam by se tak musely podělit o zisky, které jim z toho díky reklamě plynou. Platformy se tomu brání.

Svoboda o ochraně autorských práv: Nová pravidla zoufale potřebujeme

Uskupení občanů, tvůrců a organizací Europe for Creators naopak bojuje za podporu směrnice o autorském právu. A snaží se na pravou míru uvést dezinformace, které o směrnici kolují. Cílem je poukázat na důležitost hlasování ve prospěch směrnice v EP.

Pokřivená rovnováha a velké peníze



„Silní hráči ve světě digitální ekonomiky nadále generují obrovské zisky, zatímco tvůrci a umělci mají problém vydělat si na živobytí. Rovnováha mezi příjmy internetových platforem a honoráři, které z nich tvůrcům stojícím za jejich úspěchy odvádějí, je v současnosti zcela pokřivená,“ uvedla k tomu Véronique Desbrossesová z GESAC.

Europe for Creators zastupuje evropské tvůrce a držitele práv včetně autorů, spisovatelů, novinářů, ale i hudebníků, skladatelů, malířů, sochařů, akademiků, vědců, režisérů či producentů. Vyzývá přitom otevřeným dopisem europoslance, aby podporou směrnice podpořili zároveň kreativitu, transparentnost a také rovnoprávnost v Evropě.

Boj za práva novinářů v europarlamentu narazil. Kdo dal šanci Facebooku a Googlu?

„Kreativní a kulturní průmysl představuje v rámci Evropské unie 536 miliard eur ročně, což je více než tržby automobilového průmyslu a telekomunikací dohromady. Také na něj připadá celkem 12 milionů pracovních pozic. Obohatili jsme životy Evropanů a teď vyzýváme Evropu, aby začala jednat,“ doplnila Desbrossesová.

Vlivu gigantů se obávají i Češi

Moc a vliv společností jako Facebook a Google však dle aktuálního průzkumu vyvolává u lidí obavy, upozorňuje info.cz. Dotazy padaly na občany napříč EU, odpovědělo na ně 6600 lidí - ze Španělska, Itálie, Německa, Polska, Rumunska, Řecka, Francie, ale i Česka.

Hned 67 procent lidí se vyjádřilo v tom smyslu, že platformy jako Facebook a Google mají větší moc než EU. 66 procent lidí pak uvedlo, že se nedělí spravedlivě o své zisky s autory a tvůrci.

že se giganti nedělí spravedlivě o zisky, to si myslí nejvíce lidí ve Francii (76 procent) a v Německu (72 procent). Přibližně 81 procent respondentů zastává názor, že by platformy měly spravedlivěji odměňovat mediální organizace.

Brusel chystá cenzuru internetu? Sedm největších mýtů o kontroverzní směrnici

„Jedná se o vůbec první průzkum, který se zaměřil na vnímání vlivu globálních technologických gigantů na fungování demokracie v Evropě. Jeho výsledky jednoznačně ukazují, že evropští občané očekávají činy,“ řekl ředitel Jean-Daniel Lévy ze společnosti Harris Interactive.

OSA: Giganti neplatí v Evropě adekvátní část daní

Také český Ochranný svaz autorský (OSA) přitom ve středu spustil internetovou petici, ve které může veřejnost vyjádřit podporu navrhované evropské směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Nová právní úprava by podle OSA měla napravit současný stav, kdy internetoví giganti využívají produkce zpravodajských médií, což jim přináší příjmy z reklamy, o které se ale dál s nikým nedělí.

Tvorba takového zpravodajství je přitom velmi nákladná. Směrnice se týká rovněž odměn filmových tvůrců za distribuci jejich díla on-line. „Svým klikem dají lidé jasný signál českým europoslancům, aby hlasovali pro takovou Evropu, která podporuje zájmy svých občanů a napravuje neférovost na digitálním trhu. Globální technologičtí giganti jako Facebook a YouTube neplatí v Evropě adekvátní část daní a nevytvářejí zde pracovní místa. Kdežto náš lokální kulturní a kreativní průmysl - hudba, film, umění, literatura - představuje 12 milionů pracovních míst napříč Evropou. Můžeme podpořit naše hudebníky a umělce, aby dostávali spravedlivou odměnu za využívání jejich tvorby,“ uvedli zástupci OSA.