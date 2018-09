Nový zákon připravuje nespokojené cestovatele o peníze: Stěžujte si hned, reklamujte pak

Chybí v hotelu slíbený bazén, výhled na moře nebo se vyskytly jiné vady? Tak: ✔ Kontaktujte delegáta, cestovku nebo zprostředkovatele prodeje zájezdu – upozorněte je, že situace je odlišná od uzavřené smlouvy, a požadujte okamžitou nápravu. Pokud se k ní delegát nebo cestovka nemají, požádejte o vystavení písemného dokladu o uplatněné reklamaci.

✔ Trvejte na náhradním řešení – při závažných vadách zájezdu by vám mělo být nabídnuto vhodné náhradní řešení, pokud možno stejné nebo vyšší jakosti, než jaká byla sjednána ve smlouvě.

✔ Určete lhůtu – ke zjednání nápravy určete lhůtu. „Nečinnost cestovní kanceláře či delegáta vás pak opravňuje si potřebná opatření zařídit sami a vzniklé náklady předložit cestovní kanceláři k úhradě,“ vysvětluje Lukáš Zelený.

✔ Chtějte slevu – při vadách, se kterými se toho moc nenadělá, máte právo na finanční kompenzaci. „Sleva přichází do úvahy za situace, kdy typicky není možné vadu odstranit nebo už na to není čas, například chybějící slibovaný bazén nebo nižší komfort při zpáteční cestě na letiště,“ říká Zelený. Řídit se můžete tzv. frankfurtskou tabulkou slev. Podle ní by například u chybějícího bazénu bylo možné požadovat slevu 10 až 20 % a u nižší třídy dopravního prostředku až 15 % z ceny zájezdu.

✔ Pomozte si sami – nikdo neřeší vaši reklamaci? Pak máte právo vadu odstranit sami (např. se přestěhovat do jiného hotelu, při nepoživatelném jídle chodit jíst do restaurace apod.) a požadovat náhradu nezbytných nákladů.

✔ Ukončete pobyt – pokud se jedná o vadu podstatnou (třeba objednaný hotel s nadstandardním sportovním areálem se teprve buduje) a navrhované náhradní řešení není srovnatelné s tím, co bylo sjednáno ve smlouvě, navrhovaná sleva není přiměřená nebo není nedostatek odstraněn včas, můžete pokračování zájezdu odmítnout, od smlouvy odstoupit a nechat se dopravit zpátky do místa odjezdu.