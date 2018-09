Čech natočil kolaps Hillary: Trumpovci mu platí dovolené a večeře, bude o něm i seriál

Zdeněk Gažda patří mezi nejslavnější Čechy v USA. Byl to totiž právě on, kdo před necelými dvěma lety natočil kolaps Hillary Clintonové při pietě k 11. září a napomohl Donaldu Trumpovi k vítězství ve volbách. Do teď ho lidé zastavují na ulici a prosí o fotku, někteří republikáni ho zvou zadarmo na dovolenou nebo na večeři. Řada Američanů mu ale nemůže přijít na jméno, jak prozradil v rozhovoru pro Blesk Zprávy. Plánuje se dobrovolný hasič zapojit i do prezidentských voleb v roce 2020? A jak hodnotí vládu Donalda Trumpa?