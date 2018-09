Dovolená stresuje stejně jako pohřeb, tvrdí experti. Jak se naučit opravdu „vypnout“?

Dovolená může být podle expertů namísto odpočinku pořádně stresující. Mírou stresu se může blížit třeba pohřbům, tvrdí psychoterapeutka Alžběta Protivanská. Vychází přitom z žebříčku, který psychologové sestavili už před lety a nic se na něm nezměnilo. Podobně to vidí také psycholog z Psychoterapie Anděl Jan Kulhánek. Problém je v tom, že na dovolené neumíme „vypnout“ a řešíme každodenní problémy. Rodiny nebo partneři se také často během volna dostávají do konfliktů třeba kvůli nezdravým vztahům mezi jednotlivými členy. Jak si na dovolené opravdu odpočinout?

Už v minulém století se dovolená dělila o přední příčky žebříčku těch nejstresovějších událostí, který sestavili psychologové (v 60. letech, pozn. red.). A tak vedle úmrtí partnera nebo pohřbu stály třeba Vánoce, svatba nebo dovolená. Mnoho lidí má třeba jen jednu dovolenou ročně, a ani tu si neumí užít.

„Je opravdu zarážející, jak právě dovolená dokáže vnést do života dokonalý chaos a velké napětí. Nezřídka se stává, že si musíte potřebný čas dopředu napracovat. Při výběru plavek zatahujete břicho a hořce zalitujete, že ani tentokrát nevyšlo pravidelné cvičení už od konce března. Přichází nejistota, úzkost a únava,“ popsala psycholožka Alžběta Protivanská.

Proč k tomu dochází, popsal také Jan Kulhánek z Psychoterapie Anděl. Jako zásadní vidí tři problémy.

Narušené vztahy, přecenění sil a nonstop práce

„Nesrovnával bych to s pohřbem, ale dovolená může být hodně stresující a to ve chvíli, kdy na ni jede rodina, ve které nefungují vztahy, ale rodina má představu, že to na dovolené bude ideální. Ovšem problémy se tam spíš zkomplikují nebo vyhrotí,“ popsal pro Blesk Zprávy psycholog.

Podle Kulhánka je dalším zásadním problémem podcenění přípravy a přecenění vlastních sil. Jednoduše v případě, kdy je celé dovolená špatně připravená.

„Nedávno mi vyprávěl jeden známý, že odjel s partnerkou do hor. Těšili se, jak si budou užívat, ale zjistili, že nejsou dobře vybaveni a nemají na to kondici, nakonec jim museli pomáhat místní do nějakého tracku,“ popsal Kulhánek.

Jako poslední „malér“, který dovede dovolenou pořádně zkomplikovat, pak označil stav, kdy se člověk pořádně neodpojí od práce. Po celou dobu volna potom může mít hrůzu z návratu, z toho, co mu v práci uteče, že bude mít malér, nebo že bude zavalený prací.

Dovolenkáři si podle Protivanské musí najít způsob, jak si „vyčistit hlavu“.

Jak si opravdu odpočinout?

„Vedou k tomu různé cesty. Většinou postačí si jen na chvíli sednout s rovnou páteří a soustředit se na pocity nádechu a výdechu na špičce nosu. Trpělivým a vysoce pozorným způsobem pozorovat, co se dá všechno vnímat. Měli byste si trochu připadat jako kočka u myší díry. Číhat. Klidně dýchat. Brzy se objeví nová emoce. V něčem vás překvapí, možná potěší a někoho i zaskočí. To je on. Svatý klid,“ zmínila odbornice.

Podle psychologů je hlavně důležité zvážit, s kým na dovolenou opravdu chceme odcestovat. Jestli je pro nás lepší týden strávený na horské túře, nebo raději v klidu u vody a v neposlední řadě je potřeba opravdu „vypnout“.