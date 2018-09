Průměrná mzda v Česku stoupla na rekordních 31 851 korun. Jaká je ve vašem kraji?

Mzdy na Vysočině se v letošním druhém čtvrtletí zvýšily v průměru o 2418 korun na 29 274 korun hrubého měsíčně. Procentuálně to je devítiprocentní meziroční růst. Za průměrnou mzdou v Česku platy na Vysočině přesto od dubna do konce června zaostaly o 2577 korun. Vyšší platy než na Vysočině pobírali od dubna do konce června zaměstnanci v šesti krajích.

Na Vysočině pobíralo ve druhém čtvrtletí tohoto roku mzdu 175 500 lidí. V meziročním porovnání jejich počet stoupl o půl procenta.