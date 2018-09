Šéf Lesů ČR chce zatočit s kůrovcem. Lidi i techniku hledá za hranicemi

Kapacity na likvidaci kůrovcové kalamity bude státní podnik Lesy České republiky (LČR) hledat i v zahraničí. Techniku a lidi bude kromě okolních zemí poptávat například v zemích, které kalamitou postižené nejsou, například v pobaltských státech. Novinářům to dnes řekl nový generální ředitel LČR Josef Vojáček. Obchodní model LČR hodlá Vojáček doplnit o další nástroje, aby bylo zadávání prací pružnější.

Lesy ČR podle Vojáčka již oslovují české zastupitelské úřady a inzerují v zahraničním tisku. „Hledají se veškeré možné volné kapacity k tomu, aby se likvidace kalamity zrychlila,“ řekl. Zdůraznil, že žádná řešení, která by vedla ke konci současného stavu v horizontu měsíců či jednotek let, neexistují. „Je to běh na dlouhou trať,“ řekl.

Lesníci chtějí od státu kompenzace za kůrovce. Hrozí i nátlakovými akcemi

Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) řekl, že Vojáček do čela LČR nastupuje jako krizový manažer. „Má za úkol vyvést Lesy ČR z nelehké situace, z dopadu klimatických změn, jejichž výsledkem je kůrovcová kalamita,“ řekl ministr. Vojáčkovým úkolem je podle něj také personální a finanční stabilizace podniku.

V obchodním modelu LČR, který je postavený na společném soutěžení těžebních a pěstebních prací a prodeje dřeva, Vojáček podle svých slov revoluci dělat nehodlá. „Obchodní model chci doplnit o další nástroje a vytvořit mix všech možných zákonných způsobů zadávaní veřejných zakázek a odbytu dřevní hmoty, aby je bylo možné kombinovat podle toho, zda jde o kalamitní či nekalamitní období,“ řekl.

Obchodní model by chtěl například rozšířit o zavedení takzvaných rámcových smluv na těžební a pěstební činnosti. Zadávání prací předem osloveným firmám prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění, hodlá využívat jen v krajním případě, například při větrné kalamitě. Cílem podniku bude i obnova lesa a výchova nových porostů, které budou věkově a druhově pestré a budou tak více odolávat kalamitám.