Vraždili, kradli, podváděli, znásilňovali: Těchto 28 Čechů hledá celý svět

Bezmála tři desítky Čechů, kteří jsou na útěku před policií, figurují momentálně na mezinárodních seznamech Interpolu a Europolu. Jsou hledaní kvůli daňovým podvodům, vyhrožování i kvůli znásilnění nebo vraždě. Někteří jsou na útěku od začátku 90. let.

Na některé zločince je tuzemská policie „krátká“, a proto žádá o pomoc zahraniční kolegy. A to stále častěji, protože počet Čechů prchající do zahraničí výrazně stoupl po vstupu Česka do EU a zrušení kontrol na hranicích v rámci Schengenského prostoru.

Zatímco ještě před 10 lety bylo na seznamu „pouhých“ pět, dnes je to 28 osob. Některé z nich přitom policie hledá přes čtvrt století.

Nejintenzivnější policejní spolupráce probíhá v rámci organizace Interpol, která sdružuje složky z celého světa a sdílí informace o uprchlících. Každá místní policie tak může nahlédnout do společného systému a zjistit o českých zločincích vše potřebné. „Intranet poskytuje plný rozsah informací, a to včetně neveřejných informací o hledaných a jiných osobách,“ vysvětlila Blesku policejní mluvčí Ivana Nguyenová.

Tým mezinárodních pátračů

„Spolupráce probíhá na vysoké úrovni. Například Interpol má vyčleněné kapacity lidí, kteří se přímo věnují hledaným osobám podle závažnosti nebo místa pravděpodobného výskytu,“ upřesnila Ivana Nguyenová s tím, že tito experti pomáhají hlavně pátrání po tom, kde se uprchlíci nacházejí.

Občas asistují i se zatýkáním nebo transportem dopadených osob. To se stalo například v roce 2012, kdy policie v rámci akce „Dominik“ udělala v Karibiku v Dominikánské republice zátah na ukrývající se Čechy. Zatčeno bylo tehdy sedm mužů a jedna žena, dalších 10 lidí ale uprchlo. Zásah totiž zkomplikovalo řádění hurikánu Sandy.

Nahlásit zločince může kdokoliv

Díky tomu, že jsou seznamy nejhledanějších osob veřejné, mohou s pátráním pomoci i běžní lidé, a to i anonymně přes formulář na internetu. České policii se hned několikrát podařilo prchajícího člověka zadržet právě na základě tipů od veřejnosti.

Seznam Europolu: Vznikl v roce 2016 a zveřejňuje nejhledanější osoby v Evropě. Jde zpravidla o dva nejzávaznější případy z každé země a po zločincích pátrá i speciální tým policejních pátračů ENFAST. Za Česko jsou v seznamu tři muži.

Vznikl v roce 2016 a zveřejňuje nejhledanější osoby v Evropě. Jde zpravidla o dva nejzávaznější případy z každé země a po zločincích pátrá i speciální tým policejních pátračů ENFAST. Za Česko jsou v seznamu tři muži. Seznam Interpolu: V rámci policejní organizace Interpol spolupracuje na 190 států a všechny mají přístup do databáze mezinárodně hledaných osob, která funguje od roku 2000. O vložení do databáze rozhoduje vždy stát, který po zločincích vyhlásil pátrání. „Zveřejnění závisí na národních podkladech a legislativě, přičemž se berou v úvahu časové a taktické aspekty pátrání,“ vysvětlila policejní mluvčí Ivana Nguyenová.

Kdo je také v seznamech?

Nejdéle hledaný: František Hudec (67)

Je nejdéle hledaným Čechem. V roce 1992 zabil nožem a sekerou svou manželku a nevlastního syna a potom se „vypařil“. Pobýval zřejmě v zemích bývalého sovětského bloku. Přestože v seznamu hledaných stále figuruje, policie pracuje i s domněnkou, že už je mrtvý.

Nepostihnutelný: Viktor Kožený (55)

Někdejší šéf Harvardských fondů figuruje na seznamu celá léta. Ví se, že se před zákonem ukrývá na Bahamách, ale tamní vláda ho ani přes nátlaky nehodlá do Česka vydat. Za podvody s akciemi z kuponové privatizace a miliardové škody dostal 10 let vězení.

Nejdrzejší: Luboš Kordač (61)

Jeden z nejdéle hledaných zločinců byl odsouzen za daňové úniky a další finanční machinace k pětiletému trestu, léta se ukrýval v Dominikánské republice. Cítil se natolik v bezpečí, že po čase začal psát a vydávat knihy o hledání podmořských pokladů, které ho proslavily. K dostání jsou třeba v internetovém obchodě Amazon a poslední vyšla v roce 2016. Když mu česká policie přišla na stopu, opět zmizel.

Nepolapitelný: František Procházka (43)

Takzvaný „lupič století“ v roce 2007 okradl bezpečnostní agenturu o 540 milionů korun a potom se „vypařil“. Jeho poslední stopa vedla před šesti lety do Dominikánské republiky, kde elitní policejní komando pátralo po Češích ukrývajících se před zákonem. Získali o něm informace, ale nedopadli ho. Pokud Procházka stále žije, zřejmě si užívá pohádkové bohatství.

V hledáčku americké policie: Tomáš Mieszek (43)

V americkém státu Virginie znásilnil a zbil svou tamní přítelkyni. Dopouštěl se také stalkingu či obtěžování a opakovaně před policií nelegálně utekl pomocí letadla. Po tomto muži vyhlásily pátrání USA, na útěku je od roku 2007.

