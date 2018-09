Kubišová, Havlová a Fridrichová v dojemném videu: Jaké jsou útrapy samoživitelek?

„Zdravím všechny maminky, které vychovávají své děti bez partnera. Sama dobře vím, z vlastní zkušenosti, jak velice těžké je nést drobné povinnosti a veliká rozhodnutí sama na svých bedrech,“ popisuje v úvodní části videa Dagmar Havlová, která má z prvního manželství dceru Ninu.

Na své zkušenosti zavzpomínala i zpěvačka Marta Kubišová. „Na období samoživitelky si pamatuji velmi dobře, na to nelze zapomenout. Já tomu říkám období, kdy se život odehrává s vrtulí za zadkem, protože ta ženská samotná, když má uvařit, vyprat, připravit dítě do školy či školky, prostě nemá čas na sebe,“ popisuje umělkyně.

„I rohlík je luxus.“ Samoživitelka Lucie je kvůli nemoci bez peněz, nedostává ani alimenty

Že se samoživitelky nemusí potýkat jen s „běžnými“ překážkami typu nedostatek peněz, ale občas se přidají i osobní tragédie, ilustruje příběhem výtvarnice Nikola Skondrojani.

„Samoživitelkou jsem se stala v období, kdy jsem byla podruhé těhotná. Dva a půl roku potom mi byla diagnostikovaná rakovina prsu. Na všechno jsem zůstala sama, protože moje maminka, babička kluků, před tím vším spáchala sebevraždu. Naučilo mě to ale nebát se žít svůj život a říkat si i o pomoc,“ uvádí ve videu.

Do něj natočilo příspěvek celkem 33 žen, mezi nimi řada umělkyň, novinářek či známých blogerek. Na iniciativě spolupracoval Klub svobodných matek a moderátorka Nora Fridrichová z České televize.

„Od jara jsem tichou pozorovatelkou ve skupině organizace Klub svobodných matek. Matek je tu skoro pět tisíc a otevřeně spolu řeší svoje každodenní dramata. Jak vyprat vanu prádla v ruce, co s odpojenou elektřinou nebo jak uvařit za 70 korun na den. Matky si navzájem poštou posílají, co už nepotřebují, a svým dětem dárky k narozeninám, aby jich dostaly co nejvíc,“ popsala na Facebooku moderátorka, proč ji projekt zaujal.

„Třetina těchto žen má měsíční příjem pod 10 tisíc korun, alimenty chodí zhruba polovině, nejčastěji dva tisíce na dítě, ovoce a zeleninu proto dětem pravidelně kupuje jen každá čtvrtá. A ještě od okolí poslouchá, jak si za to může sama. Holky, natočily jsme pro vás 33 vzkazů. Naše děti spolu chodí do stejné školy a vaše příběhy nám nejsou jedno,“ vysvětlila Fridrichová.

Je to podle ní poprvé, co někdo za matky samoživitelky mluví. Myslí tím zakladatelku neziskové organizace Klub svobodných matek Danu Pavlouskovou, právě s ní video vytvořily.

Dana druží svobodné matky: Musíte být tryskomyš, náhlý problém vše boří

„S Norou Fridrichovou jsme dlouho přemýšlely, jakou formu komunikace zvolit, aby co nejvíce lidským způsobem oslovila veřejnost s upozorněním podívejte, něco tady nefunguje. Realizace virálu trvala celé léto a výsledek je ohromující. Osobně si neskutečně vážím každé jednotlivé aktérky, která byla ochotná ve videu vystoupit. A nejen proto, že to jsou významné osobnosti s plnými pracovními diáři, ale protože problematika samoživitelek je něco, o čem se radši v české společnosti nemluví a ani mluvit nechce," okomentovala pro Blesk Zprávy Pavlousková.

Na sestříhaném videu ale nejsou zachyceny jen zkušenosti samoživitelek, své zážitky sdílely i ženy, které byly naopak jedním rodičem vychovávány.

Takovým dítětem byla například známá operní diva Dagmar Pecková. „Moje matka samoživitelka si po osmihodinové pracovní době v kanceláři navlékla na ekzémem poznamenané ruce gumové rukavice a do večera pracovala jako uklízečka a přes víkendy v cukrárně jako prodavačka. Přesto byl náš dům jako klícka, perfektně navařeno a napečeno,“ vzpomíná umělkyně.

Tamara Klusová zase popsala, co následovalo po rozpadu rodiny. „Jsem z rodiny, která byla rozvrácená, a můj tatínek, kterého moc miluju, po dobu několika let nefungoval úplně, jak měl, tak se moje maminka ocitla v podobné situaci, kdy byla sama na všechny čtyři své děti,“ zmínila.

Smutnou zkušenost má za sebou i spisovatelka Kateřina Tučková. „Když mi bylo šest a sestře tři, tak s námi maminka odešla z domácnosti, kde bylo bití na denním pořádku. Zachránila nám tak život, ale pro ni to neskončilo, ale začalo,“ nastínila žena.

Všechny se shodují, že to poslední, co samoživitelky potřebují, jsou oddsudky společnosti a dobré rády politiků. Výrokem na toto téma se neslavně zapsal třeba šéf lidovců Pavel Bělobrádek. Když byl totiž tázán o reakci na to, že ženy samoživitelky patří ke skupinám, které jsou nejvíce ohroženy chudobou, řekl: „No tak si musí najít jiného chlapa.“

Lidovci vs. samoživitelky: Čunek jim vyčetl sex, Bělobrádek radil chlapa

Podobně to viděl i jeho stranický kolega Jiří Čunek, který jim rovnou vyčetl sex. „Copak stát těm ženám říkal, s kým mají spát? Tímhle lidi stále více vychováváme k nezodpovědnosti. Pokud se žena špatně rozhodla, s kým mít dítě, musí nést následky,“ uvedl politik.

Takový postoj okomentovala ve videu třeba režisérka Alice Nellis. „Oni se tváří, že by jakože v té situaci nikdy nebyli, že by se do ní nedostali, což je blbost, protože nikdo nevíme, do jaké situaci se kdy dostaneme. Když si představím, že někdo zvládne finančně zajistit, vychovat a milovat děti a být na tom přitom sám, tak si myslím, že to je výkon, za který by se na olympiádě měly dávat medaile,“ uzavřela.