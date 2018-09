Češi mají strach z epidemií, zabíjí je ale hlavně běžná chřipka, tvrdí experti

Lidé se bojí epidemií exotických druhů chřipky, více ale podle Státního zdravotního ústavu zabíjí „běžná“ chřipka, která přichází každý rok. Za posledních 50 let má na svědomí 75 procent úmrtí na chřipku. Od loňského podzimu do letošního dubna komplikacím souvisejícím s chřipkou podlehlo 225 lidí. Na webu Státního zdravotního ústavu to uvedl Jan Kynčl z oddělení epidemiologie infekčních nemocí.