Vláda koncem března rozhodla, že poskytne slevu 75 procent na jízdné ve veřejné dopravě pro cestující starší 65 let a studenty do 26 let. Stát tato sleva vyjde od příštího roku na šest miliardy korun ročně.

Dopravci kvůli slevám upravovali především své tarifní a prodejní systémy. „Platit budou u nás stejná pravidla jako doposud," řekl vedoucí oddělení tarifů, oddělení a zkoušek Českých drah (ČD) Roman Šulc.

Podle mluvčího RegioJetu Aleše Ondrůje nemusela firma kvůli slevám provádět velké změny. „Jedná se především o změny v rozsahu platnosti a výše slevy, nicméně způsob prodeje a prokazování slev je velmi podobný doposud existujícímu systému,“ řekl.

Další změny se týkaly zejména informačních systémů a přepravních podmínek firem. Dopravci se zároveň snažili seznámit se změnami řidiče i veřejnost, aby nedocházelo v prvních dnech k potížím. Vzhledem ke změně financování slev museli dopravci upravit i smlouvy s kraji a ministerstvem dopravy.

V přeplněných spojích slevy platit nemusí

Náklady na změny se podle firem pohybovaly v řádech desítek až stovek tisíc korun. Například jihlavská firma Icom transport je vyčíslila na zhruba 150 tisíc korun. Týkaly se především softwarových úprav, změny výkaznictví nebo tisku nových jízdních řádů a smluv.

Vládní nařízení o slevách počítá s možností omezit platnost slev na přeplněné spoje. Žádný z oslovených dopravců však tuto možnost využít neplánuje a případný zvýšený zájem hodlají řešit pomocí posilových vozů. „Hlavní je, aby cestující nepoznal od prvního září žádný velký rozdíl, i když můžeme čekat nárůst cestujících o několik desítek procent,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok.

České dráhy mají v záloze 4000 míst k sezení

České dráhy mají pro tento případ připraveno zhruba 50 vozů. Ty by měly v případě nutnosti zajistit až 4000 míst k sezení navíc. „Nechceme, aby naši cestující museli zjišťovat, ve kterém vlaku zvýhodněná jízdenka platí a ve kterém ne,“ řekl člen představenstva ČD Michal Štěpán.

Na růst poptávky je připraven reagovat i RegioJet. Firma má přichystány náhradní vozy, kterými bude moci rozšiřovat nabídku i několik hodin před odjezdem.

Leo Express posilové vozy neplánuje, od října se však do provozu vrátí opravená pátá jednotka, která před rokem havarovala v Přerově. Tím se kapacita dopravce na železnici zvýší o pětinu.

Skokového nárůstu se neobávají ani autobusoví dopravci. „Žáci a studenti již v autobusech jsou, potřebovali se dostat do školy a zpět i před slevami,“ uvedl mluvčí Arrivy Roman Herden.

Kvůli slevám se někde tvořily i fronty

Vládní slevy na vlaky a autobusy se rozhodla některá města kopírovat i v cenících jízdného v MHD. Mezi ty patří i Liberec, kde se kvůli tomu na začátku školního roku dokonce tvořily fronty.

„My jsme fronty očekávali, ale bohužel to nešlo urychlit. Mnozí cestující navíc v té frontě stojí úplně zbytečně, stojí tam hlavně ti, kteří vyměňují papírové jízdenky za nové, na to ale mají tři měsíce. Dnešek mohli skutečně nechat lidem, kteří nahrávají jízdné pro své děti a potřebují to do prvního školního dne zařídit,“ řekla ČTK mluvčí libereckého dopravního podniku Martina Poršová.

Původně měly být slevy už od června

Výrazné změny v zájmu cestujících zatím dopravci nezaznamenali. V rezervačních systémech některých z nich je sice patrný růst, ten ale připisují především začátku školního roku. Situace se tak zatím příliš neliší od předchozích let.

Slevy měly začít původně platit od června, ovšem kvůli průtahům s přípravou vláda odložila jejich platnost na začátek září.