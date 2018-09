Koupit mobil prvňákovi? Rozhodně ne proto, že mají ostatní, radí odbornice

Začátek školního roku bývá útokem na domácí rozpočet. Největší „zářez“ je to zejména v rodinách, kde jdou děti do školy poprvé. Zároveň si rodiče začnou pokládat otázku, zda dítěti do první třídy pořídit mobilní telefon, případně ho začnou ratolesti požadavat samy. Nabídky obchodníků a operátorů útočí před začátkem školního roku na kažkém kroku. Podle odbornice existují důvody, proč dítěti nepořídit mobil s prvním zvoněním nebo jen proto, že ho mají ostatní. Bylo by vhodné mobily na českých školách zakázat?