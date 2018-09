Začíná nový školní rok a pro prvňáčky i jejich rodiče začíná nová životní etapa. Dítě se musí osamostatnit, zvyknout si na nový režim a pro mnoho dětí to znamená velkou psychickou zátěž. Může se stát, že dítě rodičům první týden ve škole řekne, že už se do školy nechce vrátit. Podle odbornice Miluše Vondrákové je důležité v těchto případech dítě neodbýt slovy, že do školy musí každý.

Pokud vám dítě řekne během prvního měsíce ve škole, že se tam už nevrátí, je v tom strach z něčeho konkrétního.

„Dítě je samozřejmě ve stresu. Vše je ve škole nové, nové povinnosti, noví lidé, pro děti je to psychická zátěž,“ řekla ve studiu Blesk Miluše Vondráková, která 20 let působila ve školství a největší část strávila jako učitelka na 1. stupni.

Koupit mobil prvňákovi? Rozhodně ne proto, že mají ostatní, radí odbornice

„Rodiče by si měli v tomto případě s dítětem sednout a začít zjišťovat, proč dítě do školy nechce. Stává se to zejména sociálně slabším nebo dětem, které nejsou emocionálně vyspělé. Pro ty může být i zátěž, že se na ně někdo špatně podívá,“ vysvětlila odbornice, která je nyní vedoucí přípravných kurzů Tutor.

Rozhodně byste neměli dítě odbýt větou „to si zvykneš, do školy musí každý“. Nejen to, co v takovým případech dělat, se podrobněji dozvíte v rozhovoru: