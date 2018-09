Poslední sbohem Petrovi, kterého roztrhal žralok: Rodina se loučila nadvakrát

Poslední rozloučení se konalo už dříve jen v úzkém rodinném kruhu. Mše dala možnost přátelům a kamarádům dát oblíbenému automechanikovi poslední sbohem. „Požádat mě o to přišli jeho spolužáci a přidala se i rodina,“ řekl Blesku farář Petr Kupka v kostele sv. Martina.

Žralok připlul ke břehům dalšího dovolenkového ráje Čechů. Vyděsil turisty na Krétě

Kostel se zcela zaplnil. Lidé upírali zrak na urnu (tělo muže bylo zpopelněno), která byla na místě rakve. „Je to moc smutné. Byl to dobrý chlap a soused,“ řekl pan Josef (86), který přišel s celou rodinou. „Několikrát mi opravoval k mé velké spokojenosti auto. Když jsem se tu tragédii dozvěděl, byl to šok. Rád přispěju do finanční sbírky,“ řekl zase kamarád Petr (41).

„Jeho smrt nás přivádí na stejné místo, kde byl pan D. pokřtěn. Smrt je obrovským předělem, proto jsem rád, že rodina souhlasila, aby se tento předěl udělal tady,“ řekl farář a zdůraznil, aby nejbližší i spolužáci vzpomínali na to dobré, co udělal.

Není jim do řeči

„Je to velmi neobvyká tragédie. Informace o ní obletěla svět. Zasáhla celou obec i okolí. S pozůstalými soucítíme, ale jediné, co nyní můžeme pro ně udělat, je pomoci formou založení finanční sbírky,“ řekl starosta obce Marek Mahdal (32).

V Petrově těle jsme nenašli jediný zub, žraloka hledáme, prozradil šéf potápěčů

Co se stalo

Petr D. si užíval dovolenou s manželkou a dcerami v letovisku Marsa Alam. Spokojeně se koupali a sledovali úžasný podmořský svět. V osudný den, 3. srpna, odplaval muž jen kousek od mola, když ho žena viděla rychle plavat zpět a otáčet se. Pak Petra zabil velký tygří žralok.

Číslo účtu na stránkách obce

Ve středu se sešlo zastupitelstvo. Členové vyhlášení sbírky schválili. „Dnes jsem oznámení o ní zaslal na krajský úřad do Zlína. Věřím, že příští týden už bude schválena. Účet je již založen. Číslo zveřejníme na stránkách Bánova,“ doplnil starosta.