Rasismus u fotky prvňáčků z Teplic: Policie stíhá ženu, děti chtěla střílet

Kvůli nenávistným komentářům k fotce žáků první třídy školy v Teplicích byla obžalována žena (26) z Tachova. Uvedla to ve čtvrtek Česká televize (ČT) na základě vyjádření Ondřeje Wendlera z tachovského Okresního státního zastupitelství. Do zmíněné třídy chodí převážně romské, vietnamské a arabské děti. Diskutující na internetu v komentářích k fotce třídy navrhovali poslat prvňáčky do plynu nebo do třídy hodit granát.