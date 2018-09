Diabetici se za injekce inzulinu stydí. Expertka řekla, co vše by jim pomohlo

Michaela (23) má cukrovku od 14 let. Za to, že si musí aplikovat inzulin, se nestydí, setkává se ale s celou řadou lidí, kteří se raději jdou schovat, aby je nikdo neviděl. V Česku se inzulin píchá do podkoží pomocí inzulinového pera nebo pumpy. V zahraničí existuje inzulin ve formě aerosolu. Podle diabetoložky nepředstavuje užívání inzulinu žádná omezení, zejména když je nyní možné používat moderní krátkodobé inzuliny. Problém ale nastává, když jsou příliš velká vedra nebo mráz.

Michaela se dlouhodobě snaží pomáhat jiným diabetikům, například přesvědčováním, že se nemají zač stydět. „Dost často se setkávám hlavně se slečnami, co si jdou píchnout na záchod, aby je nikdo neviděl, vše schovávají. Proč se stydět? Je to naše součást života,“ uvedla pro Blesk Zprávy.

„Já se nepovažuji za nemocného chudáka. Beru se jako superhrdinka. Jsem závislá na tekutině, která mi do těla vstupuje hadičkou z krabičky, na kterou mám napojenou databanku, která zpracovává a ukládá hodnoty z mého těla, a nemám potřebu ani jednu z věcí schovávat. Ráda je nosím na viditelných místech, a když už se zeptají, co to je, ráda jim o tom povyprávím,“ připojila mladá žena.

Inhalační inzulin nestačí

Podle lékařky Kláry Pickové je aplikace inzulinu, zejména na veřejnosti, pro některé pacienty skutečně nepříjemná, ale nemají se zač stydět. Inzulinové pero vypadá jako normální plnící pero a inzulinovou pumpu může lajk zaměnit i za MP3 přehrávač.

Ve Spojených státech dokonce existuje inhalační inzulin. Podle diabetoložky jsou to dobré doplňky pro léčbu, ale inhalační inzulin rozhodně nestačí. „Působí velmi krátce, v řádu desítek minut. Pacienti také potřebují dlouhodobý inzulin, ten inhalační se hodí pouze pro rychlou korekci vysokého krevního cukru,“ vysvětlila Picková.

Eva (43) onemocněla cukrovkou: Mohl za to těžký rozvod

Problémy ve vedrech a nové léky pro diabetiky

Inzulin je velmi citlivý na výkyvy teplot, takže diabetici mohou mít velké problémy během tropických veder, nebo naopak při vysokých mrazech. Pacienti musí svůj inzulín pečlivě chránit, nesmí ho nechávat na slunci, nebo ho nechávat v autě. Neměli by ho ani vozit v zavazadlovém prostoru letadla. Pacienti by měli v horkém počasí často měnit zásobník inzulinové pumpy.

Inzulinová léčba znamená pro diabetiky různá omezení – musí kvůli ní přesně plánovat každodenní program, pracovní režim i čas, kdy usednou k jídlu. Až dosud museli pacienti s diabetem 1. i 2. typu myslet na aplikaci krátkodobě působícího inzulinu přibližně 20 až 30 minut před jídlem. A to velmi komplikovalo řadu aktivit. Moderní krátkodobě působící inzuliny ale obvykle stačí aplikovat těsně před jídlem.

Jaké jsou další trendy v léčbě diabetu. Dorazí k nám nové léky z USA? Zjistíte v rozhovoru:

Video Nové trendy v léčbě diabetu - Andrea Ulagová, Aleš Brunclík 1080p 720p 360p REKLAMA

Míša (23) trpí cukrovkou: Nemám se zač stydět, cítím se jako superhrdinka

Diabetes, bílé rohlíky a pilotování letadla

Řada lidí se domnívá, že diabetes se týká jen starší generace. Jenže to neplatí. „Diagnóza se přesouvá do stále nižšího věku. Výjimkou nejsou ani lidé okolo třiceti let, může za to nárůst obezity a sedavého životního stylu,“ uvedla Klára Picková.

Mýtem je i to, že cukrovku dostanete pouze z toho, že budete jíst příliš sladkostí. Za vznikem diabetu stojí celá řada faktorů, dostat ho můžete i např. z toho, že jíte hodně tučného jídla nebo bílého pečiva, které obsahuje sacharidy.

Neplatí ani to, že člověk s diabetem nesmí jíst sladké. „Člověku s diabetem vzroste hladina krevního cukru pomaleji po čokoládě než po bílém rohlíku, protože ten má málo vlákniny. Pro člověka s diabetem je důležité počítat sacharidy, nikoliv pouze cukry,“ vysvětlila lékařka.

Podle odbornice není ani pravda, že diabetes sníží kvalitu života. „Diabetici se mohou věnovat náročnému sportu, pracovat v náročných zaměstnáních, v některých zemích mohou řídit dopravní letadlo. To u nás není možné, zejména pokud člověk užívá inzulin,“ upřesnila lékařka.