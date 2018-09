Čechům zdraží pivo, rána pro pivaře přijde už na podzim. Experti řekli důvod

Ačkoliv zvyšování cen piva výrobci jen neradi připouštějí, podle odborníků je nevyhnutelné. Nejpozději od podzimu si milovníci pěnivého moku na půllitru připlatí desítky haléřů. Vedle horší úrody chmele a ječmene zdražení nahrává hlavně to, že Češi se teď zkrátka mají dobře a utrácejí. A toho by nevyužil jen lidumil či ekonomický sebevrah…

V říjnu 2016 zdražil Prazdroj, jednička na českém pivním trhu, všechny své výrobky v průměru o 3,2 procenta. Loni ve stejnou dobu pak vyšponoval ceny jen u plechovek a lahvových piv. Firma tím prý chtěla vyjít vstříc hospodským, kterým ubývá klientela. Čísla mluví jasně – spotřeba piva neustále klesá a nejvíce ho vypijeme doma z lahví.

Mohou pivaři i letos na podzim očekávat „jobovku“? Mluvčí Prazdroje Jitka Němečková tvrdí, že situace na trhu se neustále vyhodnocuje. Jestli zdraží, to prý ale dopředu firma neříká.

Podobně pivaře napínají i další velkovýrobci. „V případě, že se rozhodneme přistoupit k úpravě cen našich piv, informujeme vždy jako první naše obchodní partnery,“ uvedla Denisa Mylbachrová za Pivovary Staropramen, které před dvěma lety následovaly krok Plzeňských a také zdražily.

Jediný, kdo zdražení už nyní otevřeně připouští, je humpolecký Bernard. „V současné době však nelze říci kdy, o kolik a jakých druhů piva se to bude týkat, to vše ukáže vývoj na pivním trhu,“ sdělil Blesku mluvčí Zdeněk Mikulášek. Podle odborníků přitom nic jiného než zvednout cenu nezbývá.

„V posledních měsících takřka vše hovoří pro zdražování piva. Dochází k růstu cen energií, včetně elektřiny a pohonných hmot. Pivovary dříve či později budou muset například nárůst cen elektřiny plně promítnout do svých nákladů,“ řekl Blesku ekonom Lukáš Kovanda.

„Důležitějším impulzem ke zdražování je rostoucí cena lidské práce, tedy vyšší výdaje výrobců na mzdy, a také rostoucí ekonomika, která je tažena zejména spotřebou domácností,“ vysvětluje agrární analytik Petr Havel, který zdražení odhaduje na „řády desetníků na půllitr“. Podle Kovandy však bude růst díky větší kupní síle pro Čechy „únosný“.

Neurodil se chmel ani ječmen

Kvůli suchům se ječmene, z něhož pak v pivovarech klíčí slad, letos urodí asi o 8 % méně než v loňském roce. A ještě protáhlejší jsou obličeje chmelařů. „Na těch štokách prostě chmele mnoho není,“ krčí rameny Luboš Hejda, předseda Svazu pěstitelů chmele ČR. „Některé porosty jen vykvetly, ale už nevyhlávkovaly. Jsou zaschlé a zdecimované škůdci,“ lamentují chmelaři na Hané, kteří tvrdí, že mají nejhorší sklizeň za 40 let.

Výrazně podprůměrné budou výnosy i jinde, nárůst cen piva se tak zdá nevyhnutelný, Hejda ale podotýká: „Smlouvy na chmel jsou dlouhodobé a je v nich uvedena cena. Takovýto jednorázový výkyv by neměl hrát roli.“ Problém s „hořkým zlatem“ a jeho cenou by mohl nastat pouze, pokud by se sucha opakovala pravidelně.

„Lahváčové“ Česko

● 138 litrů vypil loni v průměru každý Čech, o pět litrů méně než v roce 2016

● 20,3 milionu hektolitrů vyrobily pivovary v ČR, 4,6 milionu hl šlo na export, dovezlo se 334 tisíc hl

● 38 % piva se vypilo v hospodách, 62 % pak připadlo na skleněné a PET lahve či plechovky

● 46,5 % vypitého piva připadlo na výčepní pivo, 48,8 % na ležáky a 4,7 % na ostatní piva

● 40 % veškerého u nás prodaného piva připadlo na lahve, 35 % na sudové pivo, 12 % na PET lahve, 9 % na plechovky a 4 % pocházela z cisteren

Zdroj: ČSPAS, údaje za rok 2017