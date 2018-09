Seniorka požádala o důchod až v 81 letech. Jiní do něj odcházejí už v padesáti

V roce 2017 požádala o starobní důchod žena, které bylo 81 let. Nejstaršímu muži, který zamířil do důchodu, bylo 76 let. Celkem 21 mužů odešlo do důchodu už v 52 letech (takový nárok mají horníci) a 13 žen požádalo ve věku 56 let. Většina lidí požádala o důchod v 60 nebo 63 letech.

Video Jiřího (91) ničila samota a ztratil smysl života. Dnes vyrábí píšťaly z kravských rohů - David Budai, Blesk Zprávy 720p 360p REKLAMA