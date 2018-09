„Proč zrovna já?“ Zuzana (36) porazila rakovinu prsu a teď čeká druhého potomka

V rodině Zuzany (36) se rakovina prsu nikdy neobjevila, proto si s ní mladá žena ani nedělala starosti. Na ultrazvuk prsu šla až po ukončení kojení svého prvního dítěte a na naléhání manžela. Jenže na ultrazvuku jí lékařka našla devítimilimetrový nádor. Zuzana zprvu vůbec netušila, jak vážné to je. Pak ji čekala operace a chemoterapie. Nejhorší pro ni bylo rozhodnutí, zda má jít na ozařování či podstoupit mastektomii. A hlavně toužila po dalším dítěti. Nejtěžší byl pro ni ale návrat do „normálního“ života, mezi zdravé lidi.

Zuzana šla na ultrazvuk po skončení kojení a až po manželově naléhání. „V té době se shodou okolností také hodně mluvilo o Angelině Jolie a její oboustranné mastektomii, po zánětu jsem v levém prsu cítila takové citlivé a tvrdé místo. Asi to byly pro mne signály, které mi zachránily život,“ vzpomíná Zuzana na období před pěti lety.

„Na ultrazvuku mi paní doktorka našla nádor velikosti devíti milimetrů. Po biopsii se potvrdilo, že se jedná o duktální karcinom. Byl to hrozný šok, vůbec jsem nečekala, že by bylo něco špatně. Volala jsem manželovi, ať za mnou na ultrazvuk zajdou, neboť jezdil kolem polikliniky s kočárkem. Vůbec jsme nechápali, co se děje. O jakém nádoru mluví? Proč zrovna já?“ popisuje mladá maminka první chvíle s vážnou diagnózou.

Následovala operace, chemoterapie a pak se Zuzana musela rozhodnout, zda půjde na ozařování nebo podstoupí mastektomii, tedy odstranění prsu a jeho následnou rekonstrukci silikonovým implantátem.

Jak se Zuzana rozhodla? Co pro ni bylo nejhorší? Po čem toužila nejvíc? Zjistíte v její zpovědi:

Složitý návrat do „normálního“ života

Pro Zuzanu bylo paradoxně nejtěžší období po léčbě. Končila jí rodičovská dovolená a ona dostala v práci výpověď pro nadbytečnost. „Což byla pro mě další zkouška, v době, kdy bych se potřebovala vrátit do normálního života po náročné léčbě, jsem si musela hledat nové zaměstnání,“ řekla Zuzana s tím, že si nevěřila, že by mohla nastoupit do nové práce na plný úvazek a mezi zdravé lidi.

„Je to velmi těžké popsat, ale při léčbě jsem měla návaly horka, začalo ze mě téct, a když jste ve stresu, tak ještě víc. Najednou přijdete mezi cizí lidi, začne z vás téct, jste roztěkaná a je to těžké,“ popsala Zuzana složitý návrat.

V té době už Zuzana uvažovala, že by ráda pomáhala stejně nemocným ženám, a tak kontaktovala neziskovou organizaci Mamma Help. „Velmi mi pomohlo, že jsem mluvila s ženami, které prožily to samé. Sdílely jsme svoje pocity, mně to velmi psychicky pomohlo. Spoustu věcí jsem si ujasnila a srovnala,“ řekla Zuzana.

Odtud byl jen krůček k projektu Bellis, který se zaměřuje na mladé ženy, které buď procházejí, nebo si prošly léčbou rakoviny prsu. Díky tomuto projektu, který vznikl pod Aliancí žen s rakovinou prsu, mohou ženy sdílet své příběhy, vzájemně si pomáhat, podporovat se v různých situacích a během roku se účastnit řady akcí, které jim napomáhají překonávat těžkou životní situaci. Dalším posláním Bellisek je dostat do podvědomí veřejnosti důležitost samovyšetření prsu, které edukují na mnoha akcích.

„Díky Belliskám jsem začala běhat v rámci projektu „Zpět do kondice“. Za pomoci trenéra a vzájemné podpory ostatních Belissek jsem opět získala fyzičku, která mi hodně chyběla. Zjistila jsem, jak člověk může být na běhu závislý,“ usmívá se Zuzana.

První syn jde do školy, obavy nezmizely

Nyní čeká Zuzana své vytoužené druhé dítě. Její syn, kterému byly necelé dva roky, když onemocněla, nastoupil v září do 1. třídy. Zuzana se cítí dobře, ale jak sama říká: „Obavy z nemoci stále jsou.“ Vyzývá hlavně ženy, aby prováděly samovyšetření prsu a nezanedbávaly prevenci. „Může vám to zachránit život,“ vzkazuje statečná nastávající maminka.

