„Prach utírám týden.“ Jaroslav má figurky za statisíce, sbírá je od dětství

Figurky z filmů, seriálů nebo komiksů ho pobláznily už v dětství, když mu je kupovali rodiče. První dostal v osmi letech a od té doby ho vášeň neopustila. „Jen z toho, že si s figurkami hraju, to přešlo do sběratelství,“ řekl Blesk Zprávám Jaroslav. Podporuje ho i přítelkyně Šárka (28), která mu figurky občas sama kupuje.

Figurky jako investice

Dnes má Jaroslavova sbírka hodně přes 1000 figurek a některé mají i vysokou cenu. „Hodnota sbírky se těžko počítá, protože stále roste. Ale některé figurky přibývají na ceně, takže by se dalo říct, že je to investice do budoucna,“ zmínil sběratel.

V předprodeji třeba koupil figurku za 6000 korun a její cena rychle vyletěla nahoru. „Během pěti let měla hodnotu 16 tisíc. Takže když bude zle, může člověk ty peníze sehnat z figurek,“ dodal s úsměvem.

Figurky Jaroslav shání, kde se dá. Sleduje diskusní fóra, plány výrobců figurek i různé aukce. V jedné takové třeba získal prototyp figurky, která nikdy nebyla v prodeji. „Asi ho nějaký dělník vynesl z továrny a prodával ji přes internet,“ vzpomíná Jaroslav.

Jaroslav (31) z Prahy sbírá figurky z fantasy a sci-fi světa. Má jich více než 1000. | CNC/David Budai

Stovky figurek jsou vystaveny po celém bytě a v každé poličce je vyskládáno několik řad. Na pohled fascinující sbírka má ale i stinné stránky – třeba úklid. „To je akce třeba na týden. Postupně probírám ty police a vyndávám jednotlivé figurky. Pokud můžou, tak jdou pod sprchu, nebo se musí utírat samostatně. Některé mají totiž elektronické součásti,“ dodává Jaroslav.

Co ještě Jaroslav prozradil o svém hobby:

Kolik figurky stoji?

Ceny figurek se velmi liší. „Zatímco ty běžně vyráběné akční figurky se prodávají za 600 až 2000 korun, sběratelské pak od 800 až do 60 tisíc korun,“ popsal. Sám má jednu figurku v hodnotě 20 tisíc korun, jde o hrdinku Machiko z komiksu Vetřelec vs. Predátor.

Kolik je sběratelů?

Jaroslav patří mezi první české sběratele figurek a jeho sbírka v tuzemsku k největším. „Teď se to rozrostlo, takže lidí už je více, takových 20 až 30 sběratelů v republice,“ řekl.

Jak sbírku ochránit?

Jaroslavova sbírka se už rozrostla natolik, že uvažuje o pojištění, kdyby například v bytě vypukl požár. „Ale není to úplně snadné, protože pojišťovny vyžadují speciální zabezpečení, minimálně alarm,“ popsal.