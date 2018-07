Pneumokok zabil loni 79 Čechů, ohrožuje i malé děti. Jak se ochránit?

Těžký zápal plic, meningitida, otrava krve či dokonce smrt. To vše může mít na svědomí pneumokoková infekce, kterou se v Česku minulý rok nakazilo 444 lidí a 79 pacientů na ní dokonce zemřelo. Ohroženy jsou převážně malé děti a senioři. Ochránit by je mohlo očkování, dle průzkumů se ale většina Čechů pneumokoku neobává, a prevenci tak zanedbává.

Invazivního pneumokokového onemocněním (IPO) se nebojí 8 z 10 dospělých, kteří se účastnili nedávného výzkumu PneuVue. Přitom pneumokok může vyvolat například těžký zápal plic, zánět mozkových blan, otravu krve, akutní zánět středního ucha, záněty vedlejších nosních dutin. A zhruba pětina případů onemocnění končí smrtí.

V hlavní metropoli loni čelilo vážnému průběhu pneumokokové infekce 52 lidí a 10 z nich zemřelo, jak informovala Zdeňka Jágrové z Hygienické stanice hlavního města Prahy. Dalších 38 nemocných se sedm úmrtími bylo podle Lilian Rumlové z Krajské hygienické stanice ve středních Čechách.

Podle údajů Státního zdravotního ústavu (SZÚ) bylo celkově v rámci Česka nahlášeno 444 případů. Z toho 79 pacientů zemřelo, ve většině případů šlo o seniory.

„Počet invazivního pneumokokového onemocnění v roce 2017 významně vzrostl, a to o více jak 120 případů. Vyšší byl i počet úmrtí, nejvíce opět ve věkové skupině seniorů nad 65 let, kdy v roce 2017 invazivnímu pneumokokovi podlehlo 45 pacientů,“ komentuje situaci Jana Kozáková, vedoucí Národní referenční laboratoře pro streptokokové nákazy.

Bakterie je nebezpečná i pro děti mladší pěti let - minulý rok došlo k 15 nakažením - a osoby s oslabeným imunitním systémem.

Ochrání před penumokokem očkování?

„Pneumonie neboli zápal plic je jedno z nejzávažnějších respiračních onemocnění, které v ČR ročně postihne více než 100 tisíc obyvatel. Mnoho z nich nemoci podlehne. Jedním z nejčastějších původců je Streptococcus pneumoniae. Pro předcházení je velice důležitá prevence a v neposlední řadě i očkování především u rizikových skupin,“ upozorňuje Martina Vašáková, přednostka pneumologické kliniky FTN a krajská koordinátorka České pneumologické a ftizeologické společnosti.

Očkování dětem a seniorům nad 65 let hradí zdravotní pojišťovna. U dětí je očkování hrazeno za podmínky, že aplikace všech dávek základního schématu proběhne do 7. měsíce věku dítěte a jedné dávky přeočkování do 15 měsíců věku. Dospělí jsou očkováni jednou dávkou konjugované vakcíny.

Co je penumokok?

Streptococcus pneumoniae neboli pneumokok je kulovitá bakterie, která běžně osídluje sliznici úst, nosu a horních cest dýchacích.

„Pneumokoky se šíří vzdušnou cestou, tedy kašlem a kýcháním, ale nakazit se lze i od nosičů, kteří nemusí mít žádné projevy nemoci. Těm nemusí působit problémy, dokud ale nedojde k oslabení obranyschopnosti organismu například při viróze. Pak mohou proniknout do dalších částí těla a způsobit závažnou infekci,“ přibližuje praktická dětská lékařka Alena Šebková.

Při vstupu pneumokoka do mozkových obalů může vzniknout meningitida. Ta může i po vyléčení zanechat trvalé následky, jako je poškození zraku a sluchu, ochrnutí nebo zejména u dětí psychomotorickou retardaci. Dětem pneumokoky způsobují také bolestivý zánět středního ucha.

Nebezpečný je průnik do plic, který může způsobit pneumonii neboli zápal plic. Přesto jen 18 procent lidí klinicky označených jako rizikových pro zápal plic sami sebe označují za „velmi ohrožené“ a méně než třetina ví o existenci preventivního očkování.

Inkubační doba mezi vniknutím bakterie do těla a prvními příznaky pneumokokového onemocnění je jeden až tři dny. Má prudký začátek s vysokou horečkou, kašlem, bolestí na hrudi a dušností. Největší výskyt onemocnění je v zimě. Nakazit se je možné od člověka s pneumokokovou infekcí nebo od přenašeče.