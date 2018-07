Senza plombo či Aplie: Čechy matou v cizině názvy benzínu. Jak na dovolené „nezadřít“ auto?

Každého majitele vozidla jistě někdy napadlo, co se stane, když omylem natankuje jiný typ paliva, než vyžaduje jeho auto. Odpověď je jednoduchá – dopadne to velice špatně. „Natankování špatného druhu paliva by se mohlo náramně prodražit, nemluvě o pokažené dovolené,“ říká Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Výrobci vozidel nicméně mysleli na případné záměny a hrdlo palivové nádrže benzinového vozidla bývá záměrně menší než výdejní pistole pro naftu. Natankovat naftu do benzinového vozidla tak prakticky není možné, respektive člověk si omyl uvědomí dřív, než zmáčkne spoušť.

Od poloviny října začne v EU platit nové jednotné označení pro pohonné hmoty. | Daniel Černovský, CNC / Blesk

Obráceně to ale lze a občas se to děje, například když si člověk půjčí naftové auto a zapomene, že vyžaduje jiné palivo než jeho standardní vůz na benzin. Nebo když nepozná správný název paliva v cizí zemi. V takovém případě je třeba si omyl co nejdříve uvědomit a kontaktovat benzinovou pumpu nebo servis. Náprava je v každém případě nákladná a může poškodit vozidlo.