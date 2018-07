Děti počmáraly poníka, rodiče přihlíželi. „Týrání,“ zuří experti. Pořadatel to má za klukovinu

Fotky poníka, jehož tělo pomalovaly děti na sobotní akci ve westernovém městečku Šiklův mlýn, doslova obletěly český internet. Řada rozhořčených lidí se pořádně obula do pořadatele události. I podle odborníků jde o týrání. „Zvířatům by se měly dělat jen takové věci, které primárně vyhovují hlavně jim, ne jen přihlížejícím lidem,“ okomentoval například ředitel Zoo Tábor Evžen Korec. Na vině jsou ale prý i rodiče. Kromě aféry kolem koní řeší zařízení také smrt chlapce, který v sobotu spadl pod kola vláčku.

„Malování na poníky je akce, která zvířatům v žádném případě neprospívá. Připomíná to spíš cirkus socialistického typu, který se do naší společnosti už ani nehodí. Jde o týrání zvířat. Vždyť děti mohou zvířata při necitlivém zacházení s malířskými prostředky i vážně zranit,“ uvedl pro Blesk Zprávy ředitel Zoo Tábor Evžen Korec.

Podobně to vidí i Miroslav Bobek, ředitel pražské zoologické zahrady. „Mám k tomu jediný komentář: Zvířata nejsou na hraní!“ vzkázal.

Podle ředitelky Zoo Na Hrádečku Romany Albrechtové takové počínání nevede děti k úctě ke zvířatům. „My tu učíme děti k nějaké úctě ke zvířatům, pořádáme příměstské tábory, vzděláváme širokou veřejnost, to jsou tisíce lidí ročně, a potom se objeví právě toto,“ uvedla pro Blesk Zprávy žena.

Od kreslení ke kopání

Odborníci se shodují na tom, že se při podobných akcích se zvířaty zachází jako s pouhou věcí. „Tento přístup pak vede k tomu, že jsou tak zvířata vnímána zcela běžně a u zvlášť necitlivých jedinců to může dospět až k jejich týrání. Začátky mnohých otřesných případů utýraných zvířat přitom mohou začínat na podobných představeních, kde se dětem vštěpují základní postoje vůči zvířatům,“ vysvětlil Korec.

Děti potom podle experta získávají dojem, že když mohou na zvířata kreslit, tak proč by je nepíchli, neštípli či nenakopli, a že pro pobavení lidí musí přece zvířata snést cokoliv.

To potvrzují i ochránci zvířat ze Svobody zvířat. „Za nás to shledáváme za naprosto špatné jednání se zvířaty, děti to učí, že zvířata jsou materiál ke hraní. V nejhorších případech se nemůžeme divit, že děti vyrostou a pak kolem sebe vidíme šokující případy týrání a říkáme si, že si lidé neváží zvířete a bezohledně mu zlámou nohy,“ popsala pro Blesk Zprávy Alena Buksová ze spolku.

Stejně tak se ochráncům nelíbí, že rodiče své potomky nechávají po zvířatech kreslit a nepřijde jim to divné. Podle Buksové je podle fotek zřejmé, že se na poníkovi nevyřádilo pouze jedno dítě, rodiče navíc počínání přihlíželi. Kritizuje i fakt, že zvířata stála dlouho na jednom místě, přičemž pražilo slunce. Spolek celou věc vidí jako selhání pořadatele.

I Korec upozorňuje, že by podobnou zábavu, když už se někde objeví, měli ihned „zatrhnout“ především rodiče. „V tomto ohledu se bohužel stále velmi lišíme od vyspělých západních zemí. Pokud by se podobná akce dělala například v Německu, tak tam pořadatele rovnou vypráskají sami návštěvníci. Jde o styl myšlení. Rodiče dětí by neměli podporovat podobné akce tím, že je vyžadují. Naopak by měli své děti (a zdaleka nejen ty) upozorňovat na nevhodnost podobné akce,“ dodal Korec.

Týrání, nebo klukovina?

Pořadatel se brání tím, že s celým nápadem přišly brigádnice bez toho, aby se optaly na svolení vedení.

„Došlo k pochybení, za které Šikland přejímá odpovědnost, to pochybení bylo v komunikační rovině napříč firmou, kdy se 2 brigádnice rozhodly pomalovat poníky. Brigádnice dostaly výpověď, lidé, kteří to měli pohlídat, podstoupili kárné řízení a dostali pokutu. Na vlastní popud jsme tady měli dneska veterináře. Máme správu od veterináře, že zvířata jsou v pořádku, nejen ti dva poníci, ale všechna zvířata, na středu jsme si dobrovolně pozvali veterinární správu,“ uvedl zástupce společnosti Jan Císař pověřený komunikací s médii pro Blesk Zprávy.

Společnost přišla na počínání brigádnic prý asi po dvou hodinách. Snažily se údajně přenést do Česka americký rituál, při kterém se na oslavu pátých narozenin koně sejde celá rodina a zvíře pomaluje. Bohužel se ale nezeptaly nadřízených, jestli to mohou udělat. Barvy byly dle tvrzení společnosti nezávadné a koně byli následně důkladně osprchováni.

Dívky nesou celou věc podle Císaře špatně. Kromě výpovědi se totiž musejí potýkat i s nenávistnými příspěvky na internetu, z čehož prý utrpěly psychickou újmou.

„Není to žádná naše aktivita, zvedla se obrovská diskuse na sociálních sítích. Vzhledem k dění okolo je to zanedbatelná věc, ale pokud na tom všichni stojí, nemáme žádnou aktivitu na to, abychom malovali koně, abychom to prodávali, děláme dětské tábory, vedeme děti k přírodě a ke zvířatům,“ popsal pro Blesk Zprávy majitel Šiklova mlýnu Libor Šikl.

Celou situaci zaznamenal až později, protože řešil, jak říká, důležitější věc. Ten samý den totiž pod koly vláčku zemřel v Šiklandu pětiletý chlapec.

Šikl potvrdil pro Blesk Zprávy vyhazov obou děvčat, i finanční sankci pro manažery. Slečny ale můžou dostat druhou šanci třeba za rok. Podle Šikla jsou z takových lidí nakonec dobří pracovníci a celou záležitost popsal spíše jako „klukovinu“.