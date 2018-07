Na 900 vojáků zamíří do Rakovníka. Nový prapor vyjde na 4,5 miliardy

Úkolem praporu bude posílit schopnosti české armády v logistice. Na starosti bude mít třeba zajištění ubytování či stravování spojeneckých vojáků, kteří budou projíždět přes české území. Bude moci také podpořit integrovaný záchranný systém.

Hlaváč poznamenal, že každé úspěšné nasazení bojových jednotek potřebuje silnou logistickou podporu. Vybudování nového logistického útvaru si podle něj vyžaduje také rozšiřování armády a její přesuny po Evropě. K vybudování tohoto typu jednotky se také nedávno Česko zavázalo. „Zároveň je to prostředek, kterým budeme podporovat mobilitu aliančních jednotek přesouvajících se přes Českou republiku. To v sobě zahrnuje poskytování ubytování, stravování, doplnění paliva nebo zajištění parkování techniky,“ podotkl Hlaváč. Na starosti tak bude mít například přesuny amerických konvojů, které ze základen v Německu přes ČR projíždí třeba na cvičení do Pobaltí.

Úkolem jednotky bude i podpora českých vojáků, kteří jsou nasazeni mimo Česko. „V neposlední řadě bude mít tento prapor v sobě schopnost při nenadálých krizových situacích na území České republiky posílit integrovaný záchranný systém,“ řekl.

Prapor bude budován v Rakovníku. Kromě profesionálních vojáků v něm budou působit i aktivní zálohy. Náklady armáda očekává kolem 4,5 miliardy korun. „Prapor bude mít zhruba do 900 osob včetně příslušníků aktivních záloh a bude mít zhruba přes 400 kusů techniky, zejména přepravní a podpůrné,“ dodal Hlaváč.

Zahájení výstavby praporu je naplánováno na letošní rok. V roce 2023 by jednotka měla být schopna postarat se o 250 zahraničních vojáků a do 100 kusů techniky denně. Plné operační schopnosti nabude do začátku roku 2026. V té době dokáže zabezpečit do 2000 lidí a 900 kusů techniky denně.