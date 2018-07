Nečasová se odvolala: Sledovali agenti exmanželku Nečase kvůli nenávisti milenky?

„Čekám na odůvodnění posledního odvolání a následně spis předložím Městskému soudu v Praze k rozhodnutí,“ uvedla soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Pavla Hájková, která v kauze rozhodovala. Dodala, že možnosti podat odvolání tedy využili jak všichni obžalovaní, tak i státní zástupce a ministerstvo obrany, jež má postavení poškozeného.

Zatímco obžalovaní zpravodajci Milan Kovanda, Ondrej Páleník a Jan Pohůnek se proti svým podmíněným trestům a zákazům činnosti ve zpravodajských službách odvolali rovnou po vyhlášení verdiktu loni v listopadu, státní zástupce i právník Nečasové Eduard Bruna si tehdy ponechali lhůtu na rozmyšlenou. Chtěli si totiž nejprve prostudovat písemné odůvodnění rozsudku.

V květnu 2015 došlo ke zproštění obžaloby, státní zástupce se odvolal a soud pokračoval dál.

Nečasová trvá na své nevině. Bruna ČTK už dříve řekl, že kdyby jeho klientka figurovala v jediné kauze, poradil by jí, ať odvolání nepodává a nadále se nesoudí. Nečasová však čelí celkem třem obžalobám, takže v případě, že by v první věci dostala podmínku a ve druhé nejpřísnější možnou – tedy tříletou – podmínku, ve třetí kauze už by se s největší pravděpodobností nevyhnula trestu odnětí svobody.

Rozsudek: Nečasovu bývalou ženu hluboce nenáviděla



Současná manželka a bývalá šéfka kabinetu premiéra Petra Nečase (ODS) podle verdiktu zosnovala zneužití pravomoci, když v roce 2012 nezákonně zaúkolovala zpravodajce, aby sledovali Nečasovu tehdejší manželku Radku. Získáním informací o její údajné nevěře chtěla podle rozsudku uspíšit Nečasův rozvod, jeho ženu totiž „hluboce nenáviděla“.

V roce Ústavní soud odmítl stížnost vojenských zpravodajců v kauze Nagyové – Nečasové.

Později údajně nechala sledovat také dva zaměstnance Úřadu vlády. Aféra přispěla v roce 2013 k pádu Nečasova kabinetu. Státní zástupce pro obžalované požaduje nepodmíněné tresty vězení. Hájková vysvětlila uložení podmínek tím, že od spáchání skutku uplynula dlouhá doba.

Nečasová je společně s lobbistou Ivem Rittigem obžalována také z vyzrazení utajované informace BIS. Třetí případ se týká údajného podplácení poslanců příslibem lukrativních funkcí a zahrnuje rovněž krácení daní z dárků, které žena dostávala od vlivných podnikatelů.