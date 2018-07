Tři roky od začátku přílivu uprchlíků: Migrantů už je zase jako před krizí!

Podle bavorského ministra vnitra za první polovinu roku Českem přišlo do Německa skoro dva tisíce migrantů. Tedy tolik jich prý zadržela policie. Dle vašeho resortu jde o jednotlivce. Jak vysvětlíte tento rozpor?

Ono je to jednoduché. Tranzitní ilegální migrace klesá. To je ta migrace, kdy přes Česko přechází někdo do Německa. My zaznamenáváme v posledních měsících maximálně jednotky nebo menší skupinky. V prvním čtvrtletí jsme zaznamenali organizované skupiny, které se podařilo česko-německou spoluprací vyřešit, tím, že převaděči byli zajištěni.

Tak s jakým číslem operuje Německo? To lžou?

To číslo, které se dostalo do toho deníku, se netýká tranzitní nelegální migrace, ale jsou tam započteny i osoby, které z nějakého důvodu v Německu byly považovány za nelegální. Ale jsou to třeba lidé, kteří mají v Česku pobyt nebo povolení k pobytu. Prostě si jeli třeba na nákupy a neměli u sebe doklady. V tu chvíli se dostali do statistiky. Ve větší míře tam jsou Moldavané, Ukrajinci a dokonce i Američané. Tranzitní migrace ale klesá.

Bavorsko mluví o zavedení hraničních kontrol s Rakouskem. Mohou se někdy týkat i nás?

Německo má znovuzavedení kontroly pouze s Rakouskem. Pokud jde o tu českou hranici, tak tam probíhají posílená opatření v příhraničí. Někdy se v médiích objevuje, že Bavorsko s námi zavádí hraniční kontroly. Ale to znamená, že jen posiluje kontroly v příhraničí. Znamená to, že v příhraničí jsou policisté, kteří se zabývají kontrolou nelegální migrace.

No a kolik takových lidí se našlo?

Do 8. července bylo takto odhaleno 130 cizinců. Valná většina byla zachycena v prvním čtvrtletí. V posledních měsících to byly jednotky, kdy se podařilo zastavit skupinu převaděčů.

Převaděči jsou většinou Češi nebo hlavně cizinci?

Převážně cizinci jako Rumuni, Bulhaři. Převážejí migranty v úkrytech nákladních automobilů nebo v dodávkách. I proto má policie speciální opatření s názvem „dodávka“.

Máte nějakou statistiku, jestli k nelegální migraci dochází více v letních či zimních měsících?

Z tohoto pohledu musím říct, že to tady nějak dramatickou roli nehraje. Nejvyšší byla v roce 2015 a jenom pro vaši představu, ten pokles je o 98 procent. Ta čísla jsou stejná jako před migrační krizí. Mnohem vyšší byla v devadesátých letech. Takže z tohoto pohledu jsme na dlouhodobě nejnižších číslech.

Kolik je aktuálně evidovaných uprchlíků na našem území?

Od ledna máme kolem 700 žadatelů o azyl, zda dosáhnou na uprchlický status se rozhoduje až poté. Minulý rok žadatelů bylo kolem 1500 za rok a jsme v půlce roku a jsme zhruba na stejných číslech. Třetinu tvoří Ukrajinci, třetinu tvoří Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie i Vietnam. Takže to jsou takové ty standardní státní příslušnosti, které evidujeme.

Máte nějaké nejčastější důvody uprchlíků, proč opustili svoji zemi?

Důvody se strašně liší. Je to tak strašně individuální. V případě Arménie, Azerbajdžán, Gruzie to jsou lidé, kteří původně chtěli do Německa, ale měli česká víza. Ale hodně se to liší. Jsou tam i případy pronásledování, ale i válečného konfliktu.

Kdyby opravdu došlo k lavinovitému uzavírání hranic – tedy začne Německo, pak my a povede to dál – co to znamená pro Schengen?

V rámci schengenského kodexu je možné za určitých okolností znovu ty kontroly zavést. To vidíme i dnes třeba na hranicích Rakouska a Slovinska, Německa a Rakouska nebo i Dánska a Německa nebo Švédska a Dánska. To jsou ale úseky, kde byly zavedeny kontroly podle schengenského hraničního kodexu. To neznamená, že země zavádí komplet kontroly. To znamená, že se z nějakého důvodu zavede kontrola na vybraných úsecích nebo přechodech. A je to krátkodobé.

I tak, jak by kompletní uzavření nebo tedy kontroly zkomplikovaly obchod a cestování?

To závisí, v jaké intenzitě by to bylo zavedeno. Ani na té rakousko-bavorské hranici není uzavírka na všech hraničních přechodech 24 hodin denně. Ta škála je poměrně veliká. Určitě by to způsobilo komplikace ve smyslu nějakého zdržení.