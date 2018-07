Eliška trpí Crohnovou chorobou a čeká dítě. V drogerii ji nepustili na záchod

Když bylo Elišce 23 let, diagnostikovali jí Crohnovu chorobu. Mladá žena netušila, o jakou nemoc se jedná, všechny informace získávala na internetu. A zdaleka nevěděla, co všechno si s Chrohnovou chorobou zažije. Třeba drastické hubnutí, několik operací a také chvíle, kdy ji v lázeňském městě nepustili v drogerii na toaletu. Jakkoli prokázala, že se léčí. Eliška si i přes všechny starosti splnila sen a čeká první dítě.

„Myslím, že Crohnova choroba se u mě poprvé projevila v dětství. V 16 letech se u mě objevila lupénka, v 18 letech mě léčili na anemii,“ svěřila se Eliška Blesk Zprávám. Všechno byly zřejmě příznaky Crohnovy choroby, jen nikoho nenapadlo si je spojit právě s touto nemocí.

„Klasické příznaky jsem vůbec neměla, jen mě bolelo břicho v pravém podbřišku jako při zánětu slepého střeva,“ vzpomíná Eliška. Přesto jí Crohnovu chorobu diagnostikovali až v roce 2010, když jí bylo 23 let.

„Nikdy dříve jsem o té nemoci neslyšela, až od lékařů. Informace jsem získávala většinou na internetu, ale myslím, že to, co s Crohnem zažiju, by mě nikdy nenapadlo,“ zmínila Eliška, která dostala léky. Nemoc ji prý nějaký čas neomezovala, jen podvědomě chodila pouze tam, kde byly dostupné toalety.

Na operace téměř každý měsíc

„V roce 2012 se mi udělala na střevě zúženina, která mi bránila v tom, abych normálně jedla. Během pár týdnů jsem zhubla asi 15 kilo a musela jsem na výživovou sondu a na operaci, aby mi postiženou část odstranili,“ popisuje mladá žena krizový rok.

Jenže po měsíci a půl musela na operaci znovu, protože se jí u konečníku udělala píštěl. Od té doby chodila na sál ob měsíc, na výměnu drenu. „V roce 2014 jsem byla na plastice a měla jsem rok klid, nemusela jsem na operaci a dreny. Přesně po roce se mi udělala další píštěl a po ní další. Nyní jich mám asi pět,“ řekla Eliška.

WC karta v Karlových Varech nezabrala

Eliška je držitelkou WC karty, která se vydává nejen pacientům s Crohnovou chorobou, ale také těm, kteří trpí dráždivým tračníkem nebo mají postižení střev po operaci. Předložení této karty pomůže nositelům k rychlejším zpřístupněním veřejných i neveřejných toalet. Karta obsahuje dvojjazyčné česko-anglické vysvětlení o tom, že jde o neinfekčního pacienta s akutní potřebou návštěvy toalety.

Eliška přiznala, že kartu moc nevyužívala, vždy, když měla potíže, vyhledala restaurace, kde ji na záchod pustili. Potíže nastaly, když byla v lázních v Karlových Varech a s kartou chtěla použít toalety v pobočce řetězce drogerií.

„Bohužel mě paní prodavačka i její nadřízená odmítly pustit na toaletu a odkázaly mě na pár metrů vzdálenou restauraci rychlého občerstvení, kde bylo WC placené. Paní prodavačka tvrdila, že mají přísný zákaz pouštět na toaletu,“ popsala nepříjemnou situaci Eliška. Přesto si myslí, že by ji i v jiných obchodech určitě na zaměstnaneckou toaletu nepustili.

Dítě až po povolení lékařů po dvou letech čekání

Eliška s manželem toužila po dítěti. Na povolení od lékařů čekala dva roky. Pokud chce mít pacientka s Crohnovou chorobou děti, musí být její nemoc v remisi - tedy v klidovém režimu. I přes klidový stav Eliška nemohla přirozeně otěhotnět a šla tedy na umělé oplodnění.

Nyní Eliška čeká první dítě, cítí se dobře, díky těhotenství se její nemoc zklidnila. Ostatním čtenářkám vzkazuje, že pokud touží po miminku, neměly by se svého snu vzdávat.