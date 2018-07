Malé lékárny bojují o přežití. Spolky žádají stejné koncové ceny i doplatky

Lékárnické spolky chtějí zastavit zánik malých regionálních lékáren. Spustily proto kampaň, která má oslovit nejen představitele vlády a parlamentu, ale i komunální politiky. Požadují stanovení stejných koncových cen a doplatků na regulovaná léčiva při výdeji na lékařský předpis, distribuci léků do všech lékáren bez limitů, smysluplnou regulaci sítě lékáren a změny ve financování lékárenské péče. Na dnešní tiskové konferenci v Průhonicích u Prahy to uvedli zástupci iniciativy Vaši lékárníci CZ a Grémia majitelů lékáren.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) se debatám o požadavcích lékárníků nebrání. K stanovení stejných doplatků se ale staví rezervovaně, mohli by na to podle něho doplatit pacienti. „Tam, kde nejsou doplatky žádné, by ze dne na den mohly být i stovky korun,“ řekl novinářům.

Dodávku léku na vyžádání lékárny měla zajistit poslanecká úprava zákona schválená v minulém volebním období, podle Vojtěcha je ale ustanovení mířící na distributory nevymahatelné. Ministerstvo chystá novou úpravu, podle níž by měl povinnost podle slovenského vzoru výrobce. „Tím by měly být léky i v menších lékárnách zajištěny,“ zdůraznil ministr. Dokáže si, jak uvedl, představit i regulaci sítě lékáren vydávajících léky na předpis, aby se nesoustředily na jednom místě.

Předseda spolku Vaši lékárníci CZ Aleš Nedopil novinářům potvrdil, že načasování kampaně má i souvislost s blížícími se komunálními volbami a byla záměrně otevřena v období, kdy se různá regionální uskupení připravují na podzimní souboj o voliče.

Lékárny mají „atakovat“ komunální politiky

„Myslíme si, že tím získáme i určitý vliv v takzvané profesní politice, která tady dosud nebyla z našeho pohledu řádně vedena,“ uvedl. Lékárny v regionech by podle něj měly v rámci kampaně samy „atakovat“ místní politiky. „Budeme odkrývat takzvaná lékárnická tabu, o nichž se dlouho nemluvilo,“ řekl Nedopil.

Cílem kampaně je podle něj hlavně osvěta. „Lékárníci nepatří mezi profese typu taxikářů, aby křičeli v kožených bundách někde před magistrátem,“ zdůraznil Nedopil. Bude však podle něj záležet i na přístupu ministerstva zdravotnictví, které slíbilo některé změny ve financování venkovských lékáren. Pokud by od slibů ustoupilo, mohly by se konat i akce, které by na problémy tradičních lékáren upozornily výrazněji.

Menších lékáren je nyní v ČR zhruba 600 až 700, v loňském roce muselo podle Nedopila kvůli ekonomickým problémům skončit asi 60 pracovišť. Potíže mají podle něj dokonce i lékárníci na tradičních místech s provozovnami ve vlastních nemovitostech a zaměstnávající rodinné příslušníky. Důvodem je třeba to, že na periferii města vznikne několik hypermarketových lékáren. Nepříznivý trend podle Nedopila pokračuje, spolek proto požaduje, aby se financování nedělo stylem „hádky na tureckém trhu“, ale zdroje byly transparentně otevřeny.