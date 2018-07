Veronice poškodil hlasitý koncert sluch. Jak můžeme hučení a pískání v uších předejít?

Veronika C. byla na hudebním koncertě a od té doby jí píská a hučí v uších. Bojí se, že je její sluch nenávratně poškozen. Vyzývá lidi prostřednictvím sociálních sítí, aby si sluch chránili, třeba špunty do uší. Ty dokonce nakoupila celé své rodině a přátelům. Podle lékařky jsou poruchy slyšení spojené s nadměrným hlukem dobře léčitelné, musí se na ně ale přijít včas, ideálně do tří týdnů od chvíle, kdy zjistíme, že něco není v pořádku. Na co si tedy dát pozor při právě probíhající festivalové sezoně?

Veronika si sluch poškodila před třemi týdny na koncertu J.A.R., teď kvůli tomu trpí zhoršeným psychickým stavem. Nesnesitelné pískání v uších ji nejvíce obtěžuje především v noci, před usnutím, když je ticho. Veronika pro Blesk Zprávy popsala svoje pocity. „Většinu dne a hlavně v noci to vyplňuje celou hlavu, třeští celý mozek. Je to nepopsatelná hrůza a nedá se spát,“ vysvětlila mladá žena, která se navíc věnuje hudbě a zpívá. Má tedy strach, že se tomu již nezvládne věnovat opravdu naplno, v důsledku toho všeho trpí také její psychika.

Hučení a pískání v hlavě se nazývá tinnitus. Veronika doufá, že se její stav alespoň zlepší, byla by však šťastná, kdyby šlo jen o „lekci“, která po čase odezní.

Tinnitus je porucha, kterou způsobuje hned několik faktorů. Na vině jsou například ušní choroby, jako zánět středního ucha, mazová zátka, nebo úrazy. Dále za ním může být akustické trauma, srdečněcévní choroby, nemoci látkové výměny, neurologická, zubní, ale i psychiatrická onemocnění. Podle serveru itinnitus, který se onemocnění věnuje, se stává chronickým ve chvíli, kdy přetrvává více než půl roku.

Pokoušet se usnout je prý skoro nemožné. Veronika popsala, že lidé, kterým se toto stane, usínají s nejrůznějšími šumy nebo s hudbou. Ženě pomáhá aplikace Sleepo.

Tu používají i lidé, kteří nemohou spát. „Trpím nespavostí, dříve jsem si pouštěla audioknihy, ale teď zjišťuji, že mi víc vyhovuje třeba šumění lesa nebo zvuky deště, takže jsem také využila tuto aplikaci,“ popsala pro Blesk Zprávy Markéta (30).

Aplikace umí člověka ukolébat právě kapkami deště nebo zvuky přírody. Pro náročnější má ale i zvuky města. Časovač ji automaticky vypne a tak se posluchač nemusí bát, že by si přes noc vybil baterii telefonu.

Veronika apeluje na to, aby si lidé sluch chránili. Upozornila také na to, že na koncertech vídá hodně rodin s dětmi a přirovnala to ke známému: „Nečti po tmě, zničíš si oči,“ s tím, že o ochraně uší a sluchu se rozhodně tolik nemluví. Nejen při halových, ale i venkovních koncertech mohou uši pořádně utrpět. Žena zpětně dokonce objevila ochranné špunty do uší, které odrazí to nejhorší. Nakoupila je rodině a přátelům, což ji vyšlo na 10 tisíc korun. Ochrana uší je v době konání festivalů více než aktuální.

Nestát u reproduktorů, špunty jsou hlavně pro dělníky

Podle lékařky ORL Klaudie Horynové je zásadní s problémem přijít včas, pozdní příchod k lékaři může znamenat nevratné poškození sluchu. S tím, jak se chránit, je to prý trochu problematičtější.

„Když je člověk na koncertě, tak nesmí být přímo vepředu u repráků, pokud je totiž náchylný, nebo má sluch již poškozený, tak by se měl vyhýbat decibelům. Dále existují pomůcky do uší, to je ale spíše pro pracovníky v hluku. Když dojde k zalehnutí nebo poruše, tak je důležité vyhledat pohotovost a začít infusní léčbu. Jinak předcházet, to se moc nedá, jedině se chránit,“ uvedla pro Blesk Zprávy lékařka.

Podle specialistky je dále důležité začít včas s léčbou. Pokud se prý začne do tří týdnů od nástupu, tak se všechno vrátí do normálu. „Existují i poruchy, které odezní i bez léčby, většinou je léčba ale důležitá a pacient musí přijít do zmíněných tří týdnů,“ dodala Horynová.

Čtěnářka Adéla (35) pro Blesk Zprávy uvedla, že by se lidé neměli bát ani zmíněných špuntů. „Hodně kamarádů mi řeklo, že by se nosit špunty styděli. Já si je na koncety beru celý život, jednou jsem po koncertu trpěla poruchou sluchu, která se táhla poměrně dlouho, špunty mi pomáhají a myslím, že se není za co stydět,“ dodala k tématu Adéla.