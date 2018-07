„Tady končí legrace.“ Ekonom popsal, jak obchodní válka zničí Česko

Hrozící obchodní válka mezi USA a Evropskou unií by mohla ničivě dopadnout i na Česko, které je velmi závislé na vývozu i dovozu zboží. Pokud by spor vypukl naplno a na některé oblasti by byla uvalena vysoká cla, mohla by v České republice přijít o práci spousta lidí, výrazně by zdražilo zboží a životní úroveň by rychle poklesla. Ve studiu Blesku to řekl ekonom Pavel Kysilka. „Česko je dokonce jednou z nejzranitelnějších zemí na světě,“ uvedl v rozhovoru.

Ekonom Pavel Kysilka, bývalý ředitel České spořitelny a viceguvernér České národní banky, je ve světle obchodní války mezi USA a Evropou velmi ostražitý. Ve studiu Blesku řekl, že ekonomické hašteření by mohlo mít fatální dopady na světovou ekonomiku i na jednotlivé země, zvláště pak na Česko.

„Jsem hodně nervózní, mám velké obavy. Jsou to věci, které mohou skutečně velmi tvrdě dopadnout na jednotlivé země a velké segmenty obyvatelstva. A tady končí veškerá legrace,“ řekl v rozhovoru. Podle něj může eskalace této války vést k opakování ekonomické krize před 10 lety i zhoršení životní úrovně milionů lidí.

„Jsme otevření a zranitelní“

Češi by přitom patřili mezi ty, kdo by dopady pocítil nejvíce. „Česko je jednou z nejvíce otevřených ekonomik na světě. Vyvážíme i dovážíme obrovskou část zboží a služeb vůči tomu, co vyrobíme. Je to dobře, protože je naše ekonomika díky tomu otužilá, jsme dobří a výkonní. Ale zároveň jsme enormně zranitelní proti nástrojům obchodní války,“ řekl Kysilka s tím, že jde hlavně o zvyšování cel. Česko je dokonce jednou z nejzranitelnějších zemí na světě.

„Když se proti našim vývozům postaví vysoké celní a jiné bariéry, tak to pocítíme velmi rychle a velmi napřímo,“ uvedl ekonom. Podle něj by Česko ztratilo ekonomický růst, snížila by se životní úroveň a firmám by se dařilo méně. „Firmy jsou pak nuceny propouštět, protože pro lidi nenajdou dostatek práce. Pro zahraničí by najednou bylo české zboží velmi drahé.“

Aktuální obchodní válka začala na jaře, kdy Spojené státy zavedly nová cla ve výši 25 procent na ocel a 10 procent na hliník. A Evropská unie odpověděla v červnu uvalením vlastního supercla – 25 procent - na džíny, motorky, burákové máslo a některé další zemědělské produkty nebo třeba americkou whisky. A nyní hrozí, že uvalování cel bude pokračovat, momentálně třeba americký prezident Donald Trump hrozí, že na evropská auta uvalí dvacetiprocentní clo.

Průmysl v nesnázích, extrémní zdražování

„To by Česko velmi zasáhlo. Jsme automobilová velmoc a dotklo by se to výrobců aut i dodavatelů dílů,“ řekl Kysilka. Celkem 7 procent veškeré výroby v Česku tvoří podle něj výroba aut, a dalších 7 procent tvoří další související obory, jako je výroba plastů, skel, gum nebo elektroniky. „Takže zhruba 13 až 14 procent české výroby by mohlo být silně postiženo,“ upřesnil.

Pokud by válka eskalovala, byly by velmi zranitelné i další průmyslové obory, zvláště ty, které jsou závislé na lidské práci. A podle Kysilky by výrazně zdražilo také spotřebitelské zboží nebo třeba jídlo. „Když se uvalí cla na dovoz, získají výrobci monopolní postavení a mohou daleko arogantněji vůči nám spotřebitelům hýbat cenami nahoru. My jsme dnes zvyklí kupovat spoustu elektroniky a spoustu věcí ze zahraničí za neuvěřitelně nízké ceny. A cla tuto přednost zabíjí, působí jako jed na konkurenci. Na to doplatí spotřebitel,“ dodal ekonom v rozhovoru.