Fanoušci dál zuří kvůli zpackanému koncertu. Reklamujte, radí ČOI i právník

Lidé, kteří chtěli vidět naživo Laru Fabian a zaplatili za to pěkný balík, dál zuří. Koncert, na který stály vstupenky do prvních řad pět tisíc korun, byl podle nich zpackaný. Zvuk pořadatelé měli napravit až po osmé písni, následovaly další tři písničky a potom už jenom rychlý konec. Společnost tvrdí, že lidem, kteří si stěžovali hned, nabídla vstupenku na stejný koncert, který se konal o den později. Někteří fanoušci to potvrzují, jiní říkají, že to není pravda. Podle České obchodní inspekce je možné i v tomto případě podat reklamaci.

Na redakci Blesk Zpráv se obrátili lidé, kteří se zpackaného koncertu účastnili a shlukli se ve facebookové skupině Lara 2018. Rozladil je údajně špatně nazvučený koncert 13.6. v pražském kongresovém centru. Reklama přitom slibovala novou show i zvuk.

„Úplně první, co jsme slyšeli, byla reklama. Už v ní bylo zřetelné praskání. Od první písničky bylo jasné, že to není v pořádku. Byla hrozná a praskání zesilovalo, později už pískali a hučeli lidi, po osmé písni ukončili produkci. Myslím, že ani pro Laru to nebylo dobré, když viděla, jak z koncertu odcházejí diváci. Pak byla pauza, nikdo nevěděl, jak dlouhá bude, po třech dalších písničkách to ukončila úplně,“ popsal celou záležitost Pavel Směták, který si na koncert zajel až z Přerova. Pavel je zároveň zvukař a podle něho došlo k chybě mezi mixážním pultem a zesilovačem.

Fanoušci dali za zpackaný koncert tisíce. Produkce nabídla „kompenzaci“ za pár stovek

Když Blesk Zprávy konfrontovaly českou produkci koncertu s názory fanoušků, dostaly odpověď, že každý, kdo se ozval, dostal návrh odškodnění.

Vstupenka na další koncert? Ano i ne

Mluvčí společnosti Květa Havelková tvrdila, že lidem, kteří se brali za kompenzaci, nabídli vstupenku na následující den. Ještě ve středu, bezprostředně po vydání prvního článku o zpackaném koncertu se do redakce Blesk Zpráv ozvaly hlasy z obou táborů, tedy ty, které nové vstupenky potvrdily, a také ty, které říkaly, že to není pravda. Ovšem i diváci, kteří lístek dostali, uváděli, že pro ně nabídka nebyla zajímavá, a to z mnoha důvodů. Řada z nich například nebyla z Prahy a přespání nebo další cesta by pro ně znamenaly problémy v práci, nebo další nemalé finanční výdaje.

„Mně ho nenabídli, já ho z nich musela skoro vymlátit,“ popsala na sociální síti uživatelka s přezdívkou Bára Val. Další ženu tvrzení agentury, které si přečetla v článku na Blesk.cz, nadzvedlo ze židle. „Slečna z agentury lže, prý nám nabídli lístek na druhý den. Já s nimi komunikovala ještě v noci po koncertě a nikdo mi nic takového nenabídl,“ popsala Marie K.

„Taky mi nabídli lístky. Ale! Napsali mi to pár hodin před koncertem a nejsem z Prahy. Mám to docela z ruky. A přiznám se, že ačkoliv jsem velký fanoušek Lary, byla jsem tak rozhozená z toho koncertu, že jsem ani neuvažovala, že bych vážila cestu na další. A navíc jsem byla celý den v práci, takže jsem si fakt nemohla jen tak někam odjet. Myslím, že nikdo nepočítal s tím, že by se nepovedl první koncert a jel další den na druhý,“ popsala Lenka.

Nejdříve reklamace, pak i soud

Ve druhé vlně nabízela agentura lidem vstupenky na výstavu v Praze nebo v Brně, kterou také pořádá. Mnozí ale apelovali na to, že je buď daná výstava nezajímá (pražská Mumie světa, nebo brněnská Cosmos Discovery) nebo přijeli z takové dálky, že se jim nevyplatí další cesta.

Lístky na Ozzyho přišly pana Jiřího draho. Zbytečně si připlatil, vrátí mu peníze?

Podle České obchodní inspekce jde o nabízenou službu, reklamace i postup po zamítnutí má své náležitosti. „Pokud služba nebyla poskytnuta ve slíbeném rozsahu, může reklamovat na produkci, a to nejlépe písemně. Reklamaci je třeba zdůvodnit, společnost musí zareagovat do 30 dnů. Ta ji buď uzná a nabídne kompenzaci, nebo ji zamítne a spotřebitel má smůlu,“ uvedla pro Blesk Zprávy vedoucí tiskového oddělení České obchodní inspekce Jana Jelínková.

Podle Jelínkové je v případě zamítnutí reklamace možné bránit se soudní cestou. „ČOI může do záležitosti vstoupit v případě, že by produkční společnost nevyřídila reklamaci do 30 dnů. Pak by mohli s doklady prokazatelně dokázat, že reklamace nebyla vyřízená a dát podnět na ČOI,“ vysvětlila Jelínková. V případě prokázání pochybení by ČOI mohla firmu pokutovat. Jelínková také zdůraznila, že zamítnutí reklamace musí společnost písemně odůvodnit.

Slova ČOI potvrzuje i advokátní poradna Vašenároky.cz.

„Špatně ozvučený koncert je ve své podstatě vadné plnění, a to za předpokladu, že kvalita ozvučení koncertu neodpovídá obvyklé kvalitě. Účastníci tak mají práva z vadného plnění, mezi něž patří zejména přiměřená sleva z ceny. Nárok na slevu z ceny je nutné uplatnit přímo u společnosti, kde byly vstupenky zakoupeny. V případě, že tato odmítne slevu poskytnout, je možné obrátit se na příslušný soud,“ uvedly pro Blesk Zprávy Vašenároky.cz.

Údajně se jedná o klasickou reklamaci. Pokud se zákazník s prodejcem nedomluví, nezbývá mu nic jiného, než situaci řešit soudní cestou. Nárok vzniká na slevu z ceny vstupenek.