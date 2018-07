Dá se říct, proč potápěč, který přinesl chlapcům jídlo, ztratil vědomí a zemřel?

Tuto smutnou událost nemůžeme bez detailních informací posoudit. Vždy jsou ve hře možné především nečekané zdravotní indispozice nebo selhání techniky. Ale bez znalosti detailů by to byly jen spekulace.

Je něco v čem se dalo postupovat lépe/hůře?



Buďme rádi, že akce proběhla tak, jak proběhla. Musíme vzít v úvahu specifické klima oblasti, ale třeba i místní zvyklosti, třeba ty náboženské. Vzhledem k tomu, že v rekordně krátkém čase byla provedena světově unikátní záchranná akce za rekordního nasazení všech zúčastněných, tak zde nelze, opravdu nelze nic vytknout. Po detailním rozboru akce, který bude prováděn, se určitě najdou body, ve kterých se bude možné připravit lépe pro podobné případy v budoucnosti. To je tak vždy. Vzhledem k tomu, že v rekordně krátkém čase byla provedena světově unikátní záchranná akce, tak lze všem zúčastněným jen gratulovat!

Co bylo z vašeho pohledu nejobtížnější? Zprvu šly informace, že by se chlapci měli naučit potápět, poté že neumějí většinou ani plavat. Zachránci je pod vodou spíš protáhli - nebylo to riskantní?



Kdo někdy viděl vodní hladinu v jeskyni, tak si rychle uvědomí, že voda je nepříjemně studená, vše se odehrává ve tmě, a to často i za použití svítilen, neboť zvířené nánosy vodu rychle zakalí. Pak se potápěči orientují po hmatu. To není nic příjemného pro nácvik potápění pro nováčky. Ale extrémně těžká je tato situace i pro zkušené záchranáře, kteří, i když to možná na venek nepřipouští, cítí obrovskou zodpovědnost za zachraňované, hlavně pokud se jedná o děti. Objektivně je jedním z největších nebezpečí uvíznutí v úzkém prostoru. Pod vodou, kde je váš čas omezen množstvím dýchací směsi, je to situace téměř neřešitelná.

Jaký výcvik je zapotřebí k tomu, aby se člověk v podobné jeskyni mohl potápět?



V České republice je to speciální výcvik jeskynních potápěčů. Obecně se jedná o velmi náročný výcvik, kde je kladen důraz na zvládnutí techniky pohybu v podzemí, na orientaci v podzemí i na psychiku.

Co říkáte na přerušení záchranných prací v noci?



Opět to berme z té stránky, že akci se podařilo ukončit s výborným výsledkem v rekordně krátkém čase. Při takto náročných akcích je potřeba zrevidovat již jednou použitou techniku, tedy například doplnit dýchací směsi, připravit další techniku, dostat záchranáře do pohody a poté opět pokračovat. Těžko si dokážeme představit takové množství aktivních potápěčů, kteří na dané lokalitě operovali. K tomu je zapotřebí neustále pozorovat měnící se počasí a předpovídat změny vodních stavů. A tady opravdu nesmí být prostor pro spěch a zmatek.

Jsou zásadní rozdíly oproti ČR?



Je to úplně jiné klima. My si pomalu začínáme zvykat na přívalové deště, i ty se již v našich jeskyních staly lidem osudnými. Ale monzunové deště, to je mnohem více vody na delší čas, než si v našich podmínkách dokážeme představit. Rozdíly jsou určitě i v etnografických záležitostech. Ze začátku se lidé modlili a podobně, to je pro nás nepřekonatelné a nepochopitelné, tam je to ale zásadní. A pro nás často zdržující záležitost může být velikou pomocí pro psychiku člověka.

Známe něco takového i z Česka?



Takovéto případy se staly i v Moravském krasu, není to jen o Thajsku, ale o každé jeskyni s vodním tokem. To, co se nedávno stalo těm dvěma keškařům v Praze, je v principu podobné. Podobný případ jako v Thajsku se stal v Moravském krasu. V roce 1970 při přívalových deštích zahynuli v Amatérské jeskyni v Moravském krasu dva zkušení a velmi dobře připravení speleologové.

V odborném časopise jsem publikoval rozbor akce, která se odehrála v roce 2004. Tenkrát byli při prosincové oblevě vodou z tajícího sněhu a dešťů uvězněni v jeskyni Nová Rasovna u Holštejna naši čtyři kolegové. Na povrchu probíhala dva dny rozsáhlá záchranná akce. Ale pomohla i příroda tím, že srážková voda začala mrznout a nepřitékalo ji tolik. Jeskyňáři vše přežili bez újmy.

Bylo zapotřebí na místo posílat do Thajska českou pomoc?



Samozřejmě! To je jisté. Ti kluci a jejich rodiny si to zasloužili. Od počátku bylo jasné, že toto skončí jako nejšílenější klukovina všech dob, nebo jako nejsmutnější záchranná akce ve speleologii. A kdo si toto uvědomoval, tak chtěl pomoct. Bez diskuze s přítomnými záchranáři, bez prohlídky terénu se pokračovat nedá. Takže i česká nabídka byla zcela namístě. Zrovna tak i přivezená ponorka pana Muska. Kdo je nad věcí, tak toto prostě udělá.

