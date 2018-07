Největší strašák léta a dovolených: Průjem můžete dostat i z léků a ponocování

Délka trvání průjmu se liší. Akutní průjem vzniká náhle a trvá pouze několik dnů. Trvá-li průjem 14 dní, jedná se o průjem perzistentní. Trvá-li průjem několik týdnů, znamená to již přechod do chronického průjmu.

Děti do tři let a lidé nad 70 let by měli navštívit lékaře vždy, když trvá průjem déle než 24 hodin. Hrozí u nich totiž největší nebezpečí dehydratace.

Pokud se chcete vyléčit sami, můžete pouze u akutního a nekomplikovaného průjmu. Pokud by trval déle než dva dny, měli byste zajít k lékaři. Pokud se objeví krev či hlen ve stolici, vyražte k doktoru rovnou.