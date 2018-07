Slovák posílal „radioaktivní dopisy“. Soud ho poslal za mříže na doživotí

Muž byl podezřelý z toho, že v listopadu 2016 poslal nejméně pět dopisů na soudy, policii či ministerstvo spravedlnosti, ve kterých vyhrožoval soudcům, policistům a prokurátorům. Některé zásilky byly kontaminovány látkou americium, která je nebezpečná hlavně při vdechnutí.

Prokuratura za toto počínání muže obžalovala z terorismu a z přechovávání zakázaných látek.

Slovenští úředníci dostali „radioaktivní dopisy“. Odesílateli hrozí doživotí

„Tato záležitost je výjimečná. Toto nebyl planý poplach, zásilky neobsahovaly mouku, ale zcela nebezpečný radioaktivní materiál,“ citoval portál TVnoviny.sk soudce specializovaného trestního soudu, který se případem zabýval.

Ještě před obviněním zmiňovaného muže tehdejší slovenský policejní prezident Tibor Gašpar řekl, že v zásilkách byla stopová kontaminace nebezpečné látky a že nešlo o „jaderný útok“. Slovenská média zase uvedla, že jedna ze zásilek se dostala až do kanceláře tehdejší ministryně spravedlnosti. Není známý případ, že by některá ze zmiňovaných zásilek ohrozila zdraví osob, které s ní přišly do kontaktu.