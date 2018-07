KomančKemp: Kádrování, rudé vlajky a buzerace! Studenti si zkusili, jak se žilo za totáče.

Studenti královéhradeckého gymnázia se zúčastnili čtyřdenního kurzu socialismu. Ubytováni byli v táboře Chrudimka, nedaleko Trhové Kamenice. Tam se čas zasekl v roce 1982 a cílem bylo, aby si studenti vyzkoušeli život v socialismu a jeho úskalí.

Chatky byly "vyzdobené" sovětskými vlajkami, dobovými plakáty a nechyběl ani portrét tehdejšího prezidenta Československa Gustava Husáka.

Mládež si zde vyzkoušela marxisticko-leninistickou výchovu, nosila dobové šaty a nechyběly ani červené šátky a podkolenky. Na schůzích se zpívaly socialistické písně, oceňovali se nejlepší svazáci a hodnotila se i výzdoba chatek. Čím rudější, tím lepší.

Nechybělo ani kádrování studentů. Každý student si před odjezdem „vylosoval“ povolání svých rodičů a na základně toho s ním bylo na kurzu nakládáno. Děti rodičů, kteří byli ve straně, se například snáze dostaly na vysokou školu. Na druhé straně byli studenti s rodiči „nestraníky.“ Ti měli pobyt značně těžší.

Studenti si tak vyzkoušeli, jak byla společnost rozdělená a že ne všichni si byli rovní. Reálně mohli sledovat, jak politické angažmá ovlivnila všední život prostého občana tehdejšího Československa. „Vylosoval jsem si matku uklízečku a otce učitele, kteří nebyli ve straně. Chování bylo k tomu adekvátní, měl jsem nižší hodnocení u přijímaček,“ uvedl student Arťom Chrlenko.

„Je to hrozná ,vymejvárna´ mozku. Když jsme měli o něčem hlasovat, ani jsme se nad tím nezamysleli, prostě jsme pro to zvedli ruku. Líbilo se mi to, rozhodně to bylo dost autentické,“ komentoval pro iDNES.cz jeden ze studentů.

Tento kurz vznikl na gymnáziu už před třinácti lety. Za myšlenkou stál tehdejší dějepisář Pavel Mervart, který kurz dodnes organizuje, i když na škole už neučí.

„Na klasickou výuku problematiky socialismu se při běžné výuce nedostává příliš času, proto jsme přemýšleli, jak jinak děti seznámit s každodenním životem sedmdesátých, osmdesátých let, aby věděly, s čím se jejich rodiče museli každý den potýkat, že záleželo na jejich angažovanosti ve straně nebo povolání, že například o přijetí na školu nerozhodoval pouze výsledek testu, ale i z jaké rodiny uchazeč pochází,“ vysvětlil Mervart iDNESu.

Studenti se po čtyřech dnech shodli, že jsou rádi za dobu, ve které žijí. Nemusí se bát projevit svůj názor a mohou svobodně cestovat. Podle České školní inspekce je kurz vítaným přínosem praktické výuky. Klasická forma výkladu dějepisu se většinou odehrává před tabulí a na novodobé dějiny nezbývá čas. Toto je ideální způsob, jak studentům dokonale něco přiblížit.