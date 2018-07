Čeští experti vyrazili na pomoc chlapcům v thajské jeskyni. Co už zvládli?

Do záchranné akce, kterou sleduje celý svět, přibyla i dvě česká jména. Zkušení hasiči Petr Vodička z pražského sboru a David Kareš z Hlučína vyrazili do Thajska na pomoc tuctu malých fotbalistů a jejich trenérovi, které uvěznila voda v jeskynním komplex Tcham Luang. Oba jsou zkušenými záchranáři a mají za sebou řadu zásahů jak v rámci Česka, tak v zahraničí. V thajské provincii Čiang Rai mají prověřit mimo jiné možnost vyslání výkonných českých čerpadel. Chlapcům se mezi tím krátí zásoby kyslíku a brzy má v oblasti silně pršet.

Petr Vodička je styčným důstojníkem českých hasičů pro zahraničí a podle vlastních slov musí být „připraven vyrazit prakticky kamkoliv během několika hodin“. O výjezdu do Moldavska v roce 2009 se například dozvěděl den před odletem.

S týmem už vyrazil ale na řadu dalších míst mimo republiku, jeho povolání je velmi náročné nejen na fyzičku, ale hlavně na psychiku. „Z práce jsme ale zvyklí na různé věci, proto se jen tak nesložíme,“ uvedl už dříve pro web iDnes.cz.

Ppor. Petr Vodička (vlevo), na snímku z roku 2009 s tehdejším velvyslancem České republiky v Moldavsku Petrem Kyprem. | HZS ČR

Mezi největší zahraniční akce Petra Vodičky patří zásahy po zemětřesení. V roce 2003 pomáhal s vyprošťováním obětí a odklízením trosek v Iránu a v Alžíru a v roce 2015 společně s traumatýmem Česka zasahoval v Nepálu. I oni tak přispěli k tomu, že se podařilo zachránit život 1131 lidem.

Petr v Česku jezdí k povodním a výbuchům plynu

Vodička je také velitelem speciálního týmu Urban Search and Rescue Team (USAR), elitní tým většinou zasahuje u vyprošťování osob například po zemětřesení či jiných přírodních katastrofách. V již zmíněném rozhovoru uvedl, že v Česku „je nasazen zejména při mimořádných situacích - zřícení objektů“. Jedním z předností týmu je, že jeho členové jsou „schopni zajistit velkoobjemové odčerpávání vody“, které se bude hodit právě v Thajsku.

Vodička a jeho tým v rámci republiky nejčastěji operují v Praze. Jednou z jejich větších akcí byl zásah v pražské Divadelní ulici, kde v roce 2013 došlo k výbuchu plynu a zřícení jednoho okolního domu, na místě tehdy bylo 43 zraněných. Vyjíždějí vždy také k povodním.

David má ocenění od Zemana

Druhým českým specialistou, který se vydal do Thajska, je David Kareš z Hlučína. Mezi jeho nejúspěšnější zahraničí akce patří vyprošťování české lodi v Dražďanech, za které on a jeho kolegové v loňském roce dostali od prezidenta Miloše Zemana Zlatý záchranářský kříž.

„Těžké vyprošťování děláme několikrát do roka… musíme být připraveni na každou eventualitu, nevíme, co se může stát,“ popsal svou činnost Kareš při zásahu u Trojské lávky v prosinci 2017.

Plk. David Kareš (vlevo), na snímku z roku 2017 s prezidentem Milošem Zemanem při předávání Zlatého záchranářského kříže. | ČTK

Kareš se už čtvrtým rokem podílí na vyprošťování po explozích v muničních skladech ve Vrběticích. V roce 2014 spolupracoval také při sesuvech půdy v Bulharech u Břeclavi. Jeho tým se specializuje na nestandardní vyprošťování a práci s těžkou technikou, například se záchrannými tanky.

Oba české experty po dohodě s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD) vybral generální ředitel Hasičského záchranného sboru genmjr. Drahoslav Ryba.

Babiš nabízí Thajsku čerpadla, ozval se i Musk

Češi budou v Thajsku jako první řešit s tamními úřady, jaký druh pomoci mohou při záchraně 12 chlapců a jejich trenéra nabídnout. A to včetně zapůjčení výkonných čerpadel, jejich možné využití od středy zmiňuje premiér Andrej Babiš (ANO). Česko je připravené do Thajska poslat i potápěče, projeví-li o ně země zájem.

Své inženýry chce poslat do Thajska také známý americký podnikatel Elon Musk, který je mimo jiné i majitelem vesmírné společnosti SpaceX. I oni mají zjistit možnost pomoci. Jde o experty právě ze SpaceX a ze společnosti Boring Co, která se zabývá ražbou tunelů. Musk na Twitteru napsal, že by se například mohlo vyzkoušet vytvořit podvodní tunel, do něhož by se vháněl vzduch.

Chlapce školí v potápění

Třináctičlenná skupinka je v jeskyni už dva týdny, devět dní po nich pátrali záchranáři, kteří nyní řeší, jak je dostat ze zatopené jeskyně. Situaci ztěžují monzunové deště, týmy se ale stále snaží snížit hladinu vody, aby chlapci s trenérem mohli vyplavat v plovacích vestách. Zároveň je školí, jak zacházet s potápěčským náčiním.

Zatím to vypadá, že jediným způsobem evakuace chlapců je vyplavat ven s potápěčským vybavením, rekapitulovala ČTK. Experti ale upozorňují, že tato cesta je dost riskantní i pro zkušené osoby, natož pro děti. Provinční guvernér Narongsak Osottanakón prohlásil, že pro to ještě nenastala vhodná doba. „Chlapci se momentálně nemohou potápět,“ upozornil podle agentury AFP.

Většina z chlapců ve věku od 11 do 16 let neumí plavat a nikdo z nich si ještě nikdy nevyzkoušel potápění. Situaci komplikuje i to, že přesun pro cvičené potápěče zatopenými jeskynními chodbami trvá k místu, kde se nachází skupina, šest hodin a nazpět díky vodnímu proudu pět hodin. Přesun netrénovaného jedince, byť s asistencí odborníka, pak zákonitě potrvá déle.

Záchranná operace má první oběť

Celá akce je velmi nebezpečná a dnes si vyžádala první oběť. Na místě zemřel jeden z dobrovolníků, člen thajského námořnictva, který do jeskyně přepravoval kyslíkové láhve. Cestou zpět ztratil pod vodou vědomí a kolegové mu už nemohli pomoci.