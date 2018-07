Češi kvůli dovolené na Krétě nocovali na letišti. Travel Service má potíže

Stovky lidí strávily noc na čtvrtek na pardubickém letišti a doufaly, že se jim podaří odletět na dovolenou na řeckou Krétu. Cestovaly s leteckou společností Travel Service a jejich let QS 1902 byl naplánovaný na středu 4. června na 18:45. Po 11 hodinách na letišti jsou ale lidé stále v Česku, mezi čekajícími byl i čtenář Blesku Petr, který se s námi o emotivní zážitek podělil. Dalším Čechům se naopak nedaří dostat z Kréty zpět do vlasti.

„Byl to dost emotivní zážitek, hodiny jsme bezprizorně strávili v letištní hale. Dostávali jsme zmateční informace,“ uvedl Petr. Spoj Travel Service měl z Pardubic letět do Herakliónu, cestující nechali odbavit svá zavazadla a byli připraveni k odletu. Jenže na palubu už nenastoupili.

„Informace jsme dostávali od letištního personálu, někteří byli dost arogantní a neochotní. Říkali, že je porucha na palivové soustavě,“ zmínil Petr s tím, že na 200 lidí tedy čekalo, co bude dál. „Jeden muž zavolal přímo do společnosti a tam mu řekli, že je závada jinde. Tady začal zmatek a nesoulad informací,“ dodal.

„Čekání v šílených podmínkách“

Petr zmínil, že nejdřív dostali lidé zprávu o tom, že i přes případnou zdárnou opravu se musí jít posádka vyspat. Přesáhla totiž povolený počet nalétaných hodin. Pak dostali další zprávu, že tam přijede posádka z Brna nebo Prahy a poletí se. „Po půlnoci nás nahnali do letadla a tam jsme zase čekali. Pak nás z letadla vyhnali a my čekali v hale. Skončilo to tím, že tam přišli čtyři ozbrojení policisté se zaměstnancem letiště a řekli, ať jdeme domů, že se dneska nepoletí,“ dodal.

Lidé na letišti strávili přes 11 hodin, nejtěžší to podle všeho bylo rodiny. Na let čekaly i matky s malými dětmi, k dispozici nebyly deky, voda ani jídlo. Čtenář Blesku popsal, že v hale bylo nedýchatelno, a když si jedno dítě dovolilo otevřít dveře, „vyjela na něj letištní ochranka“.

„Bylo to drama, na letišti už bylo všechno zavřené, za celou tu dobu nám dali bagetu a půl litru vody a nechtěli nám dát ani potvrzení o zpoždění letu. Ve tři ráno nám řekli, ať jdeme domů a vrátili nám zavazadla,“ popsal situaci. Domnívá se, že 90 procent lidí byli Pardubičané, a mohli se tak v klidu vrátit i dřív.

Náhradní let na Krétu

Cestující dostali informaci, že náhradní let je naplánovaný na dnešní 13. hodinou. Ten se ale také neuskutečnil a mělo by se odlétat až odpoledne v 17:30. Cestovní kanceláře ujistily své zákazníky, že tentokrát už by mělo být všechno v pořádku, trvá na tom i TS.

„Let byl odložen z technických důvodů. Čas odletu byl přesunut na půl šestou a měl by proběhnout bez problémů. V případu technické závady je vždy na prvním místě bezpečí cestujících a posádky,“ sdělila Blesku Vladimíra Dufková, mluvčí Travel Service.

Jedni chtějí na Krétu, druzí domů

Server TN.cz informoval o dalším problému letecké společnosti. Lety z Herakliónu do Prahy a do Brna rovněž neodletěly z Kréty. Zprávy o letu do Prahy se přitom liší, měl vyrazit ve 12 hodin tamního času, což potvrdila i aerolinka. Jenže sportovní reportér Karel Häring, který měl jedním z letadel také odletět, na Twitteri sdílel, že k tomu zatím nedošlo. Cestující čelí úporným vedrům, někteří prý i zkolabovali.

Score update: Brno jeste muze zapas zvratit. Zpovykani Prazaci jeste neodleteli a navzdory sesti ujistenim TS, ze uz letadlo vyrazilo, se stale nevi cas odletu. Snad budou mit kluby cestujici s TS na evropske pohary vic stesti😉. — Karel Häring (@KHaring75) 5. července 2018

„Je to hrozné, s dcerou jsme chronicky nemocné a nutně už potřebujeme léky, které ale máme v odbavených kufrech. Nenapadlo nás, že letadlo bude mít takové zpoždění. Venku jsou vedra 35 stupňů a lidé už tady z toho začínají kolabovat. Dcera má teploty a zvrací, nikdo nám tu však nebyl schopný poskytnout lékařskou pomoc. K tomu už nám došlo cestovní pojištění a cestovka nám proto řekla, že nám nemá jak pomoct,“ řekla webu TN.cz paní Valentová.

Letištní personál schytal kritiku

Rozzuření s cestujícími sdílí i piloti a letušky společnosti Travel Service, uvedlo TN.cz, letištní personál nezvládá komunikovat v angličtině, odmítl za čekajícími Čechy pustit delegáty českých cestovních kanceláří a nenechává lidi fotit odletovou tabuli.

„Čas odletu letu QS 1143 z Herakliónu do Prahy byl odložen z technických důvodů. Cestujícím jsme během čekání poskytli občerstvení. Za komplikace a zpoždění se velice omlouváme, bezpečnost posádky a cestujících je ale hlavní prioritou,“ řekla TN.cz Dufková. Letadlo do Prahy podle všeho vzlétlo, ale muselo se kvůli technickým problémům vrátit. Dufková dodala, že společnost cestujícím zajistila hotel.