Řeka Jihlava zcela zmizela: Zarostla trávou! Místní nic podobného nepamatují

Svými 184 kilometry patří řeka Jihlava k jednomu z našich nejdelších toků. „V řece nyní teče pouhých 25 procent normálního stavu vody," informoval Blesk mluvčí povodí Moravy Petr Chmelař. „Je to pouhá jedna čtvrtina toho co by v Jihlavě mělo v tomto období téci," vysvětluje. To nyní představuje průtok pouhých 300 litrů za vteřinu. Rybáři se radují, vysoké traviny skýtají úkryt zajímavým úlovkům. „Většinou, ale o ně přijdeme, vlasce se zamotají do trávy a je konec," postěžoval si sportovní rybář Martin Malý.

O kus dál proti toku řeky v Dvorcích u Jihlavy vodoteč ve středu ukazovala výšku hladiny pouhých 13 centimetrů. „To je o tři centimetry méně než, když vyhlašujeme sucho,“ říká vodohospodář Chmelař ke kritickému stavu, který se rok od roku zhoršuje. Pomohl by prý pouze dlouhodobý déšť.

Před dvěma roky nepomohlo ani odbagrování travin. „V řece Jihlavě roste převážně orobinec širokolistý a zblochan vodní. Jejich růst podporuje nejen málo vody, ale i fosforečná a dusičná hnojiva splavená při nárazových deštích z okolních polí,“ dodává Petr Chmelař. Kritický stav na řece vodohospodáři sledují už šestý rok.