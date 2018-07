Požár na Litoměřicku zastavil vlaky, 150 hasičů s ním bojuje na zemi i ze vzduchu

Požár ve středu zastavil provoz na hlavní železniční trati z Prahy do Německa na Litoměřicku. S živlem bojuje 150 hasičů, oheň se dostal do blízkosti domů podél trati. Ze vzduchu pomáhá hasičům letadlo, povolali také vrtulník, řekl mluvčí hasičů Milan Rudolf. České dráhy odřekly řadu spojů, mezinárodní vlaky ve směru na Drážďany a Berlín odklánějí na opačnou stranu Labe. Problémy mají trvat až do večera, avizuje policie.