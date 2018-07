Němcům došla s migranty trpělivost, budou kempy u hranic: Co to znamená pro Česko?

Už minulý týden na summitu v Bruselu se šéfové států a vlád EU dohodli na vzniku tzv. dobrovolných hotspotů. V těchto centrech v zemích, které budou ochotny si uprchlíky vzít, se rychle rozhodne, zda uprchlík opravdu potřebuje pomoc, nebo zda jen přišel do Evropy za lepším životem. Takové by pak čekalo vyhoštění. Že by hotspoty zřizovalo také Česko, to se čekat nedá. To již dříve ostře odmítalo povinné kvóty.

Angela Merkelová | ČTK