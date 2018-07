„Byli jsme celí od ho*en!“ Čtenáře Blesku zaplavily v Dubrovníku fekálie

Zpráva o znečištění moře a pláže u Dubrovníku fekáliemi v úterý vylekala mnohé, kteří se do Chorvatska chystají na dovolenou. Znechucení a naštvaní jsou pochopitelně i turisté, kteří už do oblíbeného dovolenkového ráje vyrazili. Jedním z nich je čtenář Blesku, kterého v moři při potápění překvapily „hnědé skvrny“. Jeho tetě dokonce zacpaly i šnorchl.

V Dubrovníku, kde byla v zátoce Pile zjištěna kontaminace fekáliemi, pobýval i čtenář Blesku, který se v úterý vydal s rodinou potápět. „Všude kolem nás byly najednou samé hnědé skvrny. Když jsem si pak sundal masku, začal jsem to i cítit,“ popsal svůj zážitek Erik.

Moře u chorvatského Dubrovníku zamořily fekálie. Vzorky vody byly odebrány ze zátoky Pile. | reprofoto/twitter

„Když jsme vylezli, byli jsme celí od ho*en. Brýle, plavky, ploutve, celá výstroj,“ dodal čtenář Blesku s tím, že se pak pokusili omýt v umyvadlech u pláže. „Všichni na nás koukali, jak na nějaký smraďochy. Dovolená jako lusk, asi teď pojedeme výš, do Dalmácie,“ svěřil se čtenář redakci Blesku. Neváhal přidat i několik dalších podrobností.

„Moje teta se skoro utopila, jak jí to zacpalo šnorchl! Ještě teď to rozdýcháváme a přijde nám, že ten smrad je pořád cítit. A to jsme se třikrát sprchovali,“ zmínil Erik, aby pokračoval: „Ony ty fekálie z pláže nejde vidět, jen jak jste dál. Naštěstí jsme měli odliv. Viděli jsme pány na lodích, jak tam házeli nějaké velké bílé sítě. Asi to s tím chtěli filtrovat. Cestovka nám za pobyt peníze nevrátí, prý to není jejich chyba.“

Místní obyvatelé podle českého turisty tvrdí, že si už zvykli. „Spíš se nám smáli, že jsme tam lezli. Prý vždycky připlave nějaká veliká loď, pak to vypouštějí do moře. A místní jsou rádi, že bude míň turistů. Už je začíná štvát, jak je město vždy přeplněné. Jedeme do Zadaru, stále nám zbývají čtyři dny dovolené a na ty ho*na se budeme snažit zapomenout,“ dodal Erik.

V Chorvatsku nesmí lidé do moře ani na pláž. Fekálie zaplavily Dubrovník

Rada pro turisty: Jeďte jinam!

Kvůli fekálnímu znečištění místní úřady vyhlásily zákaz koupání a doporučily turistům, aby nechodili ani na pláž. Není přesně jasné, do kdy nařízení bude trvat. Není ani známý zdroj znečištění, lidem však podle hygieniků hrozí nakažení bakteriemi.

Jan Papež, místopředseda Asociace cestovních kanceláří České republiky, sdělil Blesku, že k takovému znečištění někdy dojde, není to podle něj zas tak neobvyklé. „Jedná se pouze o lokální záležitost, která by měla být vyřízená během 1, maximálně 2 dnů,“ uklidnil turisty Papež a vyzval k pragmatismu: „Chorvatské úřady se k tomu blíže nevyjádřily. Moje rada pro turisty je prostá: Jeďte na jinou pláž.“