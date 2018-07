Zoopark v Chomutově startuje léto plné změn: V nové kampani promluví zvířata!

Do chomutovského Podkrušnohorského zooparku vnesli čerství vítr mladí designéři, kterým dalo město zelenou. Důvod? „Vizuální prezentace zooparku byla několik let strnulá, nemoderní. Byly zapotřebí změny, které zoopark zatraktivní,“ zdůvodnil v pondělí, kdy odstartovala kampaň, David Dinda, náměstek primátora.

Zvířata- pandu, mlsného tuleně, růžového plaměňáka a další nechali tvůrci na poutačích a upomínkových předmětech promluvit. Na hrnku můžete mít třeba medvědí slogan »Největší tlapa v okolí«. Ředitelka zoo Věra Fryčová míní, že věčným vtipálkům se určitě zalíbí nápis s dovádivou kunovitou šelmou se vzkazem »Já to nebyla«. Uprchlou pumu ve Zvoli u Prahy konečně chytili: Šelma byla uspána

„Grafické zpracování je naše vlastní a ilustrátorkou byla kolegyně Bára Voráčková,“ řekl Václav Chlouba majitel agentury a art ředitel. Netajil, že se tak trochu nechali inspirovat zoologickou zahradou v San Diegu (USA) a v Česku je takové pojetí ojedinělé. Změnou tedy prošlo i logo, které představovalo zubra a nyní je jen chlupaté.

Zvířata zmíněná v úvodu jsou mimochodem jedna z těch, která budou novou kampaň symbolizovat.

Zoopark plánuje osadit nové tabule, které by lépe napomáhaly orientaci v zoo. Návštěvníkům by měli pomoci i stanovené trasy. „Chodí sem hlavně rodiny s dětmi a těm by měly být přizpůsobené,“ dodal Dinda. Ve městě se nové poutače objeví na lavičkách a autobusových zastávkách.