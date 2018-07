Máslo zdražilo přes 60 korun. Prošli jsme obchody, kdo a jak přitlačil ceny?

Na 64,90 Kč vyletělo německé Alpské máslo v Kauflandu Zlín v obchodním centru Čepko. Z českých tu bylo nejdražší Tatra za 59,90 Kč. „Nechápu to, zneužívají toho, že kdo se bez másla neobejde, ty hříšné prachy za to dá,“ reagovala paní Blanka (52), která si koupila Tatru. „Nekoupím. Je to předražené. Bez másla vydržíme,“ zatvrdila se naopak Marie (55).