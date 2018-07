„Supernebe“ Česka: Na Říp a Hrad z letadel kouká půl milionu lidí denně

Ještě nikdy ve světě nevzlétlo více než 200 tisíc letadel za den. A minulý týden to bylo hned 202 157 letů. Na historický rekord upozornil server Flightradar24, který zprostředkovává sledování tras letadel v reálném čase.

V průměru tak každou sekundu z ranveje vzlétla dvě letadla. „Byl to nejvytíženější den v roce,“ konstatoval server s tím, že šlo i nejvyšší číslo za celou jeho existenci. Server přitom sledování letadel zprostředkovává od roku 2006.

Yesterday was the busiest day of the year in the skies so far and our busiest day ever. 202,157 flights tracked! The first time we've tracked more than 200,000 flights in a single day on https://t.co/krDfUYSbzK pic.twitter.com/ApCMHaVEQp